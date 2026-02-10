قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثقة في المهندس كريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية، كما تعد رسالة استقرار للشركاء الدوليين وضمانة لاستكمال طفرة الاكتشافات.

يواصل المهندس كريم بدوى تنفيذ الأجندة الطموحة التي بدأها منذ بداية توليه المنصب لتطوير قطاع البترول المصري.


وقد حصل المهندس كريم بدوي على البكالوريوس في هندسة الميكانيكا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وفي عام 1998 حصل على درجة الماجستير في هندسة الميكانيكا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا، فيما حصل عام 2008 على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Erasmus بهولندا.

وحاز المهندس كريم بدوى في عام 2010 على دورة تدريبية حول التمويل التنفيذي الاستراتيجي من المعهد الدولي لإدارة التنمية بسويسرا، فيما التحق عام 2021 ببرنامج شلومبرجر «التميز في العمل الرقمي» بجامعة Berkeley بولاية كاليفورنيا، كما التحق عام 2023 ببرنامج شلومبرجر في تقنيات تقليص الانبعاثات Net Zero بجامعة Stanford بولاية كاليفورنيا.

خبرات المهندس كريم بدوي 

تمتع المهندس كريم بدوي بخبرات قبل تكليفه لتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية للمرة الأولى في 3 يوليو 2024، حيث شغل من قبل منصب مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كان يشغل موقع مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بالمقر العالمي للشركة في هيوستون، فيما شغل قبلهما منصب رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط.

وأدار المهندس كريم بدوي مشروعات هامة أدت إلى تحسين الإدارة والكفاءة في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة، مع مراعاة التوازن في مجال البيئة، ومواصلة تدعيم وتنمية العلاقات مع الشركاء، بما في ذلك الوزارات والمطورين وشركات EPC، والجهات المعنية بتحديث التكنولوجيا والصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والأسمنت والمطورين، لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.

البترول وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين

