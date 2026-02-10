قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
مثال للاحتراف والوعى الفكرى.. ناهد السباعى تدعم هند صبرى بعد أزمة مسلسل «مناعة»

ميرنا محمود

حرصت الفنانة ناهد السباعى، على دعم الفنانة هند صبرى، بعد هجوم الفنانة مها نصار ،  واتهامها بافتعال الأزمات معها وحذفها من بوستر مسلسل مناعة  الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وكتبت ناهد السباعى عبر حسابها على «إنستجرام»: «هند صبرى من اكثر الممثلات اللى اشتغلت معاهم التزاما ومهنية إنها تخلق جوا أمنا ومحترما وإيجابيا فى موقع التصوير للجميع. 

و أضافت :ما يحدد لى هند صبرى هو أخلاق عملها وطيبتها ومدى تحملها بجدية تجاه المشروع بأكمله،ماما دايما بتقولى بصى لهند صبرى كمثال للاحتراف والوعى الفكرى بحبك كتير هند بتمنالك كل النجاح اللى تستاهليه»

وكانت نشرت الفنانة مها نصار تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام توضح فيه سبب خلافها مع هند صبري أثناء تصوير مسلسل “مناعة”.

وقالت مها نصار : أنا ممكن أسامحك علي سواد قلبك، وغيرتك وحقدك لأن دا يخصك لوحدك، لكن تتطاول عليا وتردحيلي قدام الناس وتحاولي طول الوقت تقل مني وتكسرني وتقل أدبك عليا مستحيل أسامحك عليه أبدًا مهما كانت النتيجة.

وأضافت مها نصار: مع العلم أني اشتكيت لكل الناس وبقالي أكثر من شهرين ساكتة والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا مليش في كلمة كل عيش، وأعمل نفسك مش واخد بالك، لأن العيش من غير كرامة قلة قيمة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

