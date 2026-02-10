وزير الدفاع الفنلندي: تولي أوروبا الردع النووي بدلا من الولايات المتحدة غير واقعي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
أخبار العالم

وزير الدفاع الفنلندي: تولي أوروبا الردع النووي بدلاً من الولايات المتحدة «غير واقعي»
ملك ريان

ذكرت مصادر إعلامية وصور أقمار صناعية عالية الدقة أن إيران شرعت في تعزيز تحصينات منشأة أصفهان النووية الحساسة الواقعة وسط البلاد، في خطوة تُعد غير مسبوقة في تاريخ هذا الموقع، وذلك تحسبًا لاحتمال شن ضربة جوية أو عملية كوماندوز من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.


 

وأظهرت الصور، التي نشرها معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS)، قيام طهران بردم وإغلاق المداخل الثلاثة الرئيسية للأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى مجمع أصفهان النووي بالتراب، ما يجعل التعرف عليها والوصول إليها أكثر صعوبة، سواء من الجو أو عبر عمليات برية.


 

كما أظهرت تحليلات إضافية أن التحصينات لا تقتصر على الردم فقط، بل شملت إضافة أسقف واقية فوق مبانٍ داخل الموقع، وإجراءات أخرى تهدف إلى حماية البنية التحتية النووية من الضربات الجوية المباشرة وتقليل أثر الأضرار في حال وقوعها.


 

هذه التحركات الإيرانية تأتي في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني إلى عملية عسكرية مفتوحة تستهدف المنشآت النووية. يشار إلى أن موقع أصفهان نفسه تعرض في العام الماضي لضربات خلال التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران، التي شملت مواقع أخرى مثل فوردو ونطنز.


 

وتشير التحليلات إلى أن إغلاق الأنفاق وردمها يسهم في تقليل إمكانية استهداف مخزون اليورانيوم المخصب أو الوصول إلى مرافق حساسة تحت الأرض، كما أنه يصعب من مهام الاستطلاع والمراقبة التقنية.


 

من جانبها، لم تُصدر إيران تصريحات رسمية توضح الدوافع الحقيقية وراء هذه الإجراءات، لكن خبراء يربطونها بمحاولة طهران تقليل المخاطر المحتملة على برنامجها النووي في ظل استمرار التوتر حول الاتفاق النووي والمفاوضات مع واشنطن.

