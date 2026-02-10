قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
آية التيجي

حذّرت دراسة علمية حديثة من أن الرجال الذين لديهم مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من مليون شخص بالغ، أن الرجال ذوي مستويات التستوستيرون المرتفعة لديهم زيادة في خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 17% مقارنة بغيرهم.

وأوضح باحثو جامعة كامبريدج أن الدراسة ركزت فقط على مستويات التستوستيرون المرتفعة الناتجة عن عوامل وراثية، وليس بسبب تناول الأدوية أو المكملات، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ارشيفية

تحذير من مكملات التستوستيرون

وحذّر الخبراء من أن نتائج الدراسة يجب أن تكون جرس إنذار للرجال الذين يلجأون إلى شراء مكملات التستوستيرون عبر الإنترنت دون إشراف طبي، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

ويُستخدم علاج التستوستيرون طبيًا فقط في حالات مرضية معروفة مثل قصور الغدد التناسلية (Hypogonadism)، وهو اضطراب يفشل فيه الجسم في إنتاج كميات كافية من الهرمون، ويصاحبه أعراض مثل التعب المزمن وضعف الرغبة الجنسية.

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

انخفاض طبيعي بعد سن الأربعين

وتشير الأبحاث إلى أن مستويات التستوستيرون لدى الرجال تبدأ في الانخفاض بشكل طبيعي بعد سن الأربعين بمعدل 1% سنويًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يؤدي في الغالب إلى أعراض ملحوظة لدى معظم الرجال.

كما أوضحت الدراسات أن نحو 0.5% فقط من الرجال يعانون فعليًا من قصور الغدد التناسلية، رغم الانتشار الواسع لاستخدام المكملات الهرمونية.

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

وتدّعي بعض المنتجات أن التستوستيرون يمكن أن يساعد في:
ـ زيادة الكتلة العضلية
ـ تحسين الأداء البدني

ـ زيادة الرغبة الجنسية

ـ تقليل الشعور بالإجهاد

وقالت إميلي موربي، إحدى المشاركات في الدراسة:
“ارتفاع مستويات التستوستيرون في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ما قد يعرّض الأشخاص لخطر النوبات القلبية وفشل القلب.”

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

وأضافت: “عندما يكون هناك سبب طبي واضح لرفع التستوستيرون، فإن الفوائد غالبًا ما تفوق المخاطر، لكن الأمر يختلف تمامًا عند استخدامه لتحسين الأداء أو المظهر.”

ومن جانبه، دعا البروفيسور كين أونغ إلى وضع إرشادات وطنية واضحة لتنظيم استخدام علاجات التستوستيرون.

هرمون التستوستيرون ارتفاع التستوستيرون أمراض القلب الشريان التاجي مكملات التستوستيرون صحة الرجال قصور الغدد التناسلية علاج التستوستيرون النوبات القلبية

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
