بميزات احترافية لمحبي الجيميز إليك أفضل شاشة ألعاب في 2026



أطلقت شركة Alienware رسميًا شاشة الألعاب الجديدة AW2526HL، بقياس 24.5 بوصة، في السوق الصينية. الشاشة متوفرة الآن بسعر 1199 يوان حوالي 173 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات شاشة Alienware AW2526HL

تتميز شاشة AW2526HL بلوحة IPS بدقة 1920 × 1080 ومعدل تحديث أصلي يبلغ 300 هرتز.كما توفر زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية ، مما يساعد على تقليل ضبابية الحركة والظلال أثناء الحركة السريعة.

تصل الشاشة إلى سطوع نموذجي يبلغ 400 شمعة/م² وتدعم نسبة تباين 1000:1. كما أنها تعرض ألوانًا بدقة 8 بت وتغطي 99% من نطاق ألوان sRGB، مما يسمح بإعادة إنتاج ألوان دقيقة مناسبة للألعاب ومهام الوسائط العامة.



زودت شركة Alienware الشاشة بدعم تقنية AMD FreeSync Premium بالإضافة إلى توافقها مع معيار VESA Adaptive-Sync. كما تتضمن الشاشة تقنية ComfortView Plus المعتمدة من TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، والتي تعمل على تصفية الضوء الأزرق الضار دون التأثير على دقة الألوان.

من حيث التصميم، تتميز الشاشة بحامل قابل للتعديل بالكامل يسمح بالإمالة من -5 إلى +21 درجة، وتعديل الارتفاع حتى 130 مم، ودوران محوري ليناسب مختلف إعدادات المكاتب. كما أنها تدعم التثبيت على الحائط وفقًا لمعيار VESA لمزيد من المرونة في التركيب.

أما بالنسبة للاتصال، فتتضمن الشاشة منفذي HDMI 2.1 (TMDS) ومنفذ إدخال DisplayPort 1.4 واحد.

ميزات شاشة Alienware AW2526HL



حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV لراحة العين، وتفي بالعديد من معايير الأداء البصري، بما في ذلك ثبات معدل التحديث ودقة الألوان. تقدم Alienware ضمانًا لمدة 3 سنوات مع استبدال قطع الغيار الأصلية في ظل ظروف الاستخدام العادية.

وفي السياق نفسه، أطلقت شركة Alienware مؤخرًا جهاز الكمبيوتر المكتبي Area-51 الذي يعمل بمعالج AMD Ryzen 9000X3D، بسعر يبدأ من 3349 دولارًا.