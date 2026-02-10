قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

في السحور، الوقت دايمًا ضيق، والجوع في اليوم الذى يليه يكون مرهق إذا كان الاختيار غلط، لكن السر ليس في الكمية، إنما في بروتين + ألياف + دهون صحية.

طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق

الوصفات سوف تصير جاهزة في 10 دقائق، ومجربة، وتشبع لساعات بدون عطش، للشيف سارة الحافظ.

سندوتش بيض مسلوق بالزبادي طاقة هادية

المكونات:

  • 2 بيضة مسلوقة
  • 2 ملعقة زبادي
  • رشة ملح وفلفل
  • رغيف بلدي أو توست أسمر
  • خيار أو خس
  • الطريقة
    اهرسي البيض مع الزبادي والتوابل، احشي العيش وقدميه فورًا.
  •  بروتين عالي
     لا يسبب عطش
     5 دقائق
  •  سندوتش فول بالسمنة والليمون كلاسيك 

المكونات:

  • فول مدمس ساخن
  • ½ ملعقة سمن بلدي أو زيت زيتون
  • عصرة ليمون
  • كمون
  • طماطم وخيار
  • الطريقة:
    اخلطي الفول بالكمون والسمن والليمون، واحشيه.
  •  ألياف تشبع طويل
     بدون شطة علشان العطش
     7 دقائق

 سندوتش جبنة قريش بالزيتون خفيف ويكفي

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

المكونات:

  • جبنة قريش
  • زيتون أخضر أو أسود
  • رشة زعتر
  • زيت زيتون
  • عيش أسمر
  • الطريقة:
    اخلطي الجبنة بالزيتون والزعتر والزيت، وقدميها.
  • ممتاز للمعدة
     بروتين بطيء الهضم
     5 دقائق

 سندوتش تونة بدون عطش

المكونات:

  • تونة مصفاة كويس
  • ملعقة زبادي أو طحينة خفيفة
  • عصرة ليمون
  • خس
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

الطريقة
اخلطي المكونات واحشي العيش.

 لا تضيفي ملح
 شبع حتى الظهر
 8 دقائق

سندوتش بطاطس مهروسة بالبيض مشبع جدًا

المكونات

  • بطاطس مسلوقة
  • بيضة مسلوقة
  • رشة فلفل
  • زيت زيتون

الطريقة
اهرسي الكل مع بعض واحشيه.

 مثالي للأيام الطويلة
 طاقة ثابتة
 10 دقائق

 أخطاء سحور تضيّع اليوم

  • مخللات
  • شطة
  • لانشون
  • جبن مالحة
  • مشروبات غازية

نصيحة ذهبية

اشربي كوباية ماء + كوباية لبن أو زبادي مع السندوتش، وهتحسي بالفرق في الصيام.

