قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

في السحور، الوقت دايمًا ضيق، والجوع في اليوم الذى يليه يكون مرهق إذا كان الاختيار غلط، لكن السر ليس في الكمية، إنما في بروتين + ألياف + دهون صحية.

طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق

الوصفات سوف تصير جاهزة في 10 دقائق، ومجربة، وتشبع لساعات بدون عطش، للشيف سارة الحافظ.

سندوتش بيض مسلوق بالزبادي طاقة هادية

المكونات:

2 بيضة مسلوقة

2 ملعقة زبادي

رشة ملح وفلفل

رغيف بلدي أو توست أسمر

خيار أو خس

الطريقة

اهرسي البيض مع الزبادي والتوابل، احشي العيش وقدميه فورًا.

لا يسبب عطش

5 دقائق

المكونات:

فول مدمس ساخن

½ ملعقة سمن بلدي أو زيت زيتون

عصرة ليمون

كمون

طماطم وخيار

الطريقة:

اخلطي الفول بالكمون والسمن والليمون، واحشيه.

بدون شطة علشان العطش

7 دقائق

سندوتش جبنة قريش بالزيتون خفيف ويكفي

المكونات:

جبنة قريش

زيتون أخضر أو أسود

رشة زعتر

زيت زيتون

عيش أسمر

الطريقة:

اخلطي الجبنة بالزيتون والزعتر والزيت، وقدميها.

بروتين بطيء الهضم

5 دقائق

سندوتش تونة بدون عطش

المكونات:

تونة مصفاة كويس

ملعقة زبادي أو طحينة خفيفة

عصرة ليمون

خس

الطريقة

اخلطي المكونات واحشي العيش.

لا تضيفي ملح

شبع حتى الظهر

8 دقائق

سندوتش بطاطس مهروسة بالبيض مشبع جدًا

المكونات

بطاطس مسلوقة

بيضة مسلوقة

رشة فلفل

زيت زيتون

الطريقة

اهرسي الكل مع بعض واحشيه.

مثالي للأيام الطويلة

طاقة ثابتة

10 دقائق

أخطاء سحور تضيّع اليوم

مخللات

شطة

لانشون

جبن مالحة

مشروبات غازية

نصيحة ذهبية

اشربي كوباية ماء + كوباية لبن أو زبادي مع السندوتش، وهتحسي بالفرق في الصيام.