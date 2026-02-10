تقرير للنائب العام : ارتفاع نسب الإنجاز في القضايا الاقتصادية وغسل الأموال والجمارك

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير عام 2026 ، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والمحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، والمحامين العامين ورؤساء النيابة أعضاءهما؛ حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونِسب إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٥، وكافة ما يتصل بأعمال النيابتين.

أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.