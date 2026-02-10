بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم

أصدر نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم، بيانًا بشأن الحالة الصحية للاعبي الطائرة تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة باللاعبين أثناء توجههم إلى مباراة وادي دجلة أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد سلامة، عن خالص تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للاعبين، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الخاص بالفريق لحادث سير.

أوضح النادي أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات للاطمئنان عليهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب حالة الفريق أولاً بأول .

واختتم : أن الجميع يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، سائلاً المولى - عـز وجل - أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.