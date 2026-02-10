المدير الفني لمنتخبات القوة: مصر تستحوذ على المراكز الأولى بكأس العالم

أكد الدكتور عادل العسال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للقوة ومصارعة الذراعين، أن منتخب مصر سيظل على القمة، خلال بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

وكشف العسال في تصريحاته، أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم بـ21 دولة، حيث يشارك نحو 360 لاعب ولاعبة بواقع 318 لاعبًا و42 لاعبة، وشهد اليوم الأول منافسات بفئة الناشئين.

تابع العسال أن أغلب الأرقام العالمية، محققة باسم مصر في فئة الناشئين حيث أن اللاعبين المصريين في هذه الفئة لديهم اهتمام واسع بالمشاركة في بطولات كأس العالم وتحقيق أرقام قياسية جديدة.

وذكر العسال أن اليوم الثاني بالمنافسات، يشهد مشاركة فئات الشباب للرجال والسيدات وفئة الأساتذة، وتعتبر المنافسة على المراكز الأولى، قوية وشرسة للغاية خاصة بين منتخب مصر ومنتخبات نيجيريا والعراق واليمن وأرمينيا والبوسنة والهرسك وغيرهم من مختلف الدول المشاركة.

وأكد العسال أن منتخب مصر بالتأكيد سيظل على القمة وسيحتكر المراكز الأولى في معظم المنافسات، حيث تشارك مصر في جميع الأوزان والفئات، كما أن اللاعبين المصريين مميزين للغاية في تلك اللعبة وأغلبهم أصحاب أرقام قياسية، ويوجد 81 رقمًا عالميًا مسجلين في الرنك الدولي باسم مصر.