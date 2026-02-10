مجلس المحامين يضع ضوابط جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيَا بشأن ضوابط وسلامة العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالآتي:

يتقدم مجلس النقابة العامة للمحامين، نقيبًا وأعضاءً، لسيادتكم بخالص التحية والتقدير والاحترام.

إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة من مجلس النقابة العامة واللجنة المشرفة على الانتخابات، بمناسبة انتهاء انتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية وإعلان نتائجها، وعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد ثلاث نقابات فرعية وهي كالتالي: نقابة جنوب القاهرة – نقابة القاهرة الجديدة – نقابة حلوان، والمحدد لإجراء جولة الإعادة يوم السبت الموافق 14/2/2026 لانتخاب نقيب وأعضاء للدورة الانتخابية 2026 / 2030.

ومنذ اللحظة الأولى صدرت تعليمات السيد الأستاذ الدكتور / النقيب عبد الحليم علام لمجلس النقابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إجراء الانتخابات في ظل الحيادية والشفافية والنزاهة، ومحاولة تذليل كافة المشاكل والعقبات بما يليق بالسادة المرشحين والسادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، بما يليق بقيمة ومكانة نقابة المحامين.

وبعد أن قامت النقابة العامة واللجنة المشرفة على الانتخابات برصد بعض التجاوزات والمخالفات أثناء إجراء عملية التصويت في نقابات المرحلة الأولى والثانية، والتي لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وبعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي أعطت النقابة العامة كامل الصلاحيات للإشراف على العملية الانتخابية بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية، وحيث إن العملية الانتخابية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وبعد التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز لانتخابات جولة الإعادة المحدد لها يوم السبت الموافق 14/2/2026، فقد تقرر الآتي:

أولًا:

1- إجراء العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين في المحاكم المختلفة وبعض مقرات السادة المحامين وأفنية بعض المحاكم، حسب الجداول المعدة لذلك وفقًا لكل فرعية.

2- تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب.

3- يتم تسجيل أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت في اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب في الكشوف المخصصة لذلك بعد التأكد من شخصيته بالمستندات الرسمية (كارنية عضوية النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر مميكن أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح).

4- يمنع منعًا باتًا إجراء الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، وقد يترتب عليها إجراء حال المخالفة.

5- يمنع منعًا باتًا تواجد السادة الزملاء المرشحين أو وكلائهم وأنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، وقد يترتب عليها إجراء حال المخالفة.

6- تحذر النقابة العامة واللجنة المشرفة على الانتخابات من استخدام المال الانتخابي أو ما شابه أثناء إجراء العملية الانتخابية، وفي حالة مخالفة ذلك قد يترتب عليها إلغاء الانتخابات في هذه اللجان أو إلغاء الانتخابات بكامل الفرعية برمتها، مع إحالة المخالف للتأديب لتوقيع الجزاء المترتب على مخالفة تعليمات النقابة العامة.

7- يسمح فقط لعدد 2 من وكلاء السادة المرشحين بتواجدهم داخل اللجنة أثناء عملية الاقتراع، وفي حالة زيادة إعداد الوكلاء عن 2 سيتم اختيارهم بالقرعة العلنية تحت إشراف السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة، وقد يترتب عليها إجراء حال المخالفة.

8- يسمح لكافة السادة وكلاء السادة المرشحين بحضور إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط.

9- لا يسمح بأي حال من الأحوال بتواجد أي من السادة المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم داخل اللجان العامة للنقابات الفرعية أو بالقرب منها، وقد يترتب عليها إجراء حال المخالفة.

10- يتم التصويت خلف الستائر المعدة لذلك داخل اللجان الفرعية.

11- لا يسمح بأي حال من الأحوال بتصوير أوراق الاقتراع أثناء التصويت، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته قرار النقابة العامة.

12- في حالة تصويت الزميلات الفضليات مرتديات الخمار، لن يسمح لهن بالتصويت إلا بعد التأكد من هويتهن من خلال موظفات النقابة.

13- تجرى العملية الانتخابية في كل فرعية تحت إشراف السادة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

ثانيًا: طريقة التصويت واختيار السادة المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية

1- يتم اختيار اسم نقيب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بالسادة النقباء.

2- يتم اختيار اسم عضو شباب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بالسادة أعضاء الشباب.

3- يتم اختيار عدد سبعة أعضاء على الأقل من المرشحين على مقعد الأعضاء بكل نقابة فرعية تقل عدد جزئياتها أو يساوي سبعة أعضاء، وفي حالة زيادة عدد الجزئيات عن سبعة أعضاء، يتم اختيار الأعضاء بحسب عدد الجزئيات، وسيراعى تمثيل الجزئيات أثناء عملية الفرز، فيما هو أقل من سبعة أعضاء أولًا، ويتم تصعيد الأعلى أصواتًا فيما تبقى بعد ممثلي الجزئيات.

4- في حالة فوز أحد المرشحين من الأعضاء بالتزكية، سوف يتم الطباعة في ورقة الاقتراع موضحًا بها الجزئية التي فاز فيها المرشح بالتزكية حتى لا يتم التصويت عليها، فإذا كان عدد الجزئيات تسعة أعضاء، يتم اختيار ثمانية أعضاء فقط، وهكذا.

ثالثًا: التصويت على الميزانيات

يتم التصويت على الميزانيات في ورقة اقتراع مستقلة بوضع علامة صح على الاختيار المراد اختياره: موافق – غير موافق.

رابعًا: طريقة الفرز وإعلان النتائج

1- سوف تتم كافة إجراءات الفرز داخل مقرات اللجان الفرعية في وجود المرشحين أو وكلائهم.

2- يسلم المرشحون أو وكلاؤهم صورة من محضر الفرز داخل اللجان الفرعية.

3- ترسل نتائج الفرز مع الإحراز إلى اللجنة القضائية العامة داخل كل نقابة فرعية لتجميع الأعداد التي حصل عليها كل مرشح.

4- ترسل كافة النتائج والأوراق والإحراز الخاصة بالعملية الانتخابية بالنقابات الفرعية إلى اللجنة القضائية العليا والمنعقدة في مقر النقابة العامة للمحامين بعد انتهاء العمل في اللجان العامة بالنقابات الفرعية.

5- يقوم مجلس النقابة العامة بإعلان كافة نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

6- لا يعتد بأي إعلان للنتائج إلا من خلال الإعلان الصادر من مجلس النقابة العامة.

7- لن يسمح لأي من السادة المرشحين الفائزين باستلام العمل بالمنصب الفائز به إلا بعد إعلان النتيجة رسميًا من قبل النقابة العامة للمحامين، سواء كان نقيبًا حاليًا أو جديدًا، وبعد إجراءات عمليتي التسليم والتسلم للنقابة الفرعية.

وعليه، تؤكد النقابة العامة للمحامين برئاسة معالي النقيب الدكتور عبد الحليم علام ومجلسها الموقر أنهم على مسافة واحدة من كافة السادة المرشحين، ولذلك فإنها تهيب بالسادة الزملاء الالتزام بهذه الضوابط.

ونتمنى من الزملاء المرشحين أن يجعلوا العملية الانتخابية فرصة لتبارى الأفكار وعرض الرؤى، وأن تتجاذب لصالح مصلحة نقابة المحامين ورفع شأنها بين سائر النقابات المهنية.