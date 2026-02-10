قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التعديل الوزاري "انطلاقة جديدة" نحو الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي

النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ
النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن التعديل الوزاري الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء "الجمهورية الجديدة"، مشدداً على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترتيب أولوياتها بما يحقق تطلعات المواطن البسيط ويواجه التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح النائب عادل مأمون عتمان، في بيان له اليوم، أن اختيار الكفاءات في الحقائب الاقتصادية والخدمية يعكس رؤية القيادة السياسية في ضرورة إحداث "طفرة إجرائية" تلمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيداً بتعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للاقتصاد، كخطوة تضمن التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية.

وأشار "عتمان" إلى أن التشكيل الجديد يضع ملف "الاستثمار" كأولوية قصوى بتعيين محمد فريد صالح، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً غير تقليدي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الصناعة، وهو ما يدعمه بقوة مجلس الشيوخ من خلال دراساته وتقديم الرؤى الاستشارية للحكومة.

كما أثنى النائب عادل عتمان على دمج الخبرات العلمية في الحكومة، مشيداً بتولي الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار مناصب حيوية تضمن استمرارية المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن اختيار ضياء رشوان لحقيبة الإعلام، مما يعزز من قوة مصر الناعمة وقدرتها على صياغة خطاب إعلامي وطني واعي.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن المرحلة القادمة تتطلب تناغماً تاماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ سيكون شريكاً فاعلاً في تقديم الرؤى والدراسات التي تضمن نجاح الوزراء الجدد في ملفاتهم. 

وأكد أن اختيار شخصيات ذات خلفيات أكاديمية وميدانية قوية يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة تعتمد 'المنهج العلمي' في إدارة أزماتها وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية."

النائب عادل مأمون التعديل الوزاري انطلاقة جديدة الحماية الاجتماعية التعديل الوزاري الجديد الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

سيارات جديدة بلا انبعاثات

النرويج تقترب من هدفها الطموح في 2025.. سيارات جديدة بلا انبعاثات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات “النيباد"

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد