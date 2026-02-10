قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

منحة
منحة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف منحة رمضان 2026، للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي يتم صرفها في عدة مناسبات على مدار العام، خاصة بعد زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، ومن المقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان خلال شهر فبراير الجاري.

موعد صرف منحه العمالة الغير منتظمة قبيل رمضان

 

موعد صرف منحة رمضان 2026


تُصرف منحة شهر رمضان قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، وتشير التوقعات إلى بدء الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المقرر فلكيا يوم 19 فبراير 2026.

موعد صرف منحه العمالة الغير منتظمة قبيل رمضان

 

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
 

تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من إجراءات الصرف في التوقيت المحدد لضمان وصول المنحة إلى المستحقين قبل بداية شهر رمضان، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

 

عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة
 

أكدت الجهات المختصة أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 1.1 مليون عامل، مع وجود خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى نحو 2.5 مليون مستفيد، من خلال تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

موعد صرف منحه العمالة الغير منتظمة قبيل رمضان

 

قيمة منحة رمضان 2026
 

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

 

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
 

يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون الاسم مسجلا بمديرية القوى العاملة، وألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

 

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة


تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا
 

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم اختيار أيقونة العمالة غير المنتظمة، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وإرفاق المستندات اللازمة، ثم تأكيد البيانات والضغط على زر الإرسال، مع متابعة الطلب لحين مراجعته من الجهات المختصة.

طريقة التقديم من خلال مكاتب التأمينات
 

يمكن التقديم أيضا من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل، وذلك من خلال ملء النموذج المخصص للعمالة غير المنتظمة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد المميكنة، وصحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد اشتراك سابقة، مع إمكانية طلب مستندات إضافية وفقا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية.

منحة منحة العمالة غير منتظمة منحة العمالة موعد صرف موعد صرف منحة العمالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد