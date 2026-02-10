موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف منحة رمضان 2026، للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي يتم صرفها في عدة مناسبات على مدار العام، خاصة بعد زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، ومن المقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان خلال شهر فبراير الجاري.

موعد صرف منحة رمضان 2026



تُصرف منحة شهر رمضان قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، وتشير التوقعات إلى بدء الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المقرر فلكيا يوم 19 فبراير 2026.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026



تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من إجراءات الصرف في التوقيت المحدد لضمان وصول المنحة إلى المستحقين قبل بداية شهر رمضان، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة



أكدت الجهات المختصة أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 1.1 مليون عامل، مع وجود خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى نحو 2.5 مليون مستفيد، من خلال تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

قيمة منحة رمضان 2026



أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026



يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون الاسم مسجلا بمديرية القوى العاملة، وألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة



تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا



يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم اختيار أيقونة العمالة غير المنتظمة، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وإرفاق المستندات اللازمة، ثم تأكيد البيانات والضغط على زر الإرسال، مع متابعة الطلب لحين مراجعته من الجهات المختصة.

طريقة التقديم من خلال مكاتب التأمينات



يمكن التقديم أيضا من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل، وذلك من خلال ملء النموذج المخصص للعمالة غير المنتظمة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد المميكنة، وصحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد اشتراك سابقة، مع إمكانية طلب مستندات إضافية وفقا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية.