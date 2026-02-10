قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله : الثورة الإيرانية منحت الأمل للمستضعفين وأحيت المقاومة بالمنطقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بدور الثورة الإسلامية في إيران، معتبرا أنها شكلت سندًا للمستضعفين وأحيت المقاومة في المنطقة ورفعت لواء فلسطين، مؤكدًا أنها واجهت التحديات وبقيت صامدة وتعطي الأمل للشعوب المظلومة.

وخلال كلمة في حفل تأبيني للقيادي الراحل في حزب الله علي سلهب الحاج مالك، أكد قاسم أن إيران مع قائدها علي الخامنئي ستبقى في مصاف الدول العزيزة، معربًا عن ثقته بأنها ستكون دائمًا منصورة.

وتحدث عن مسيرة الحاج مالك، مشيرًا إلى أنه من الرعيل الأول في المقاومة منذ عام 1983، وتدرج في المسؤوليات وكان نموذجًا في العطاء والتضحية والأخلاق.

وعزى قاسم الشعب الباكستاني بضحايا التفجير الذي استهدف مسجدًا وحسينية خديجة الكبرى، معتبرًا أن ما جرى جريمة إرهابية تشبه الإجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة.

وفي الشأن اللبناني، شدد على أن مقاومة لبنان هي جهاد مشروع لحماية الأرض والعرض والكرامة، واصفًا إسرائيل بأنها غدة سرطانية ودولة احتلال بنص القانون الدولي. وأكد أن المقاومة أنقذت لبنان، وأن الدولة تحتاج إليها سندًا بخبرتها وإرادتها لبناء المستقبل.

ورفض أي ضغوط تهدف إلى إضعاف القدرة الدفاعية أو نزع السلاح، معتبرًا أن هذا الهدف مركزي لإسرائيل وأميركا، ومؤكدًا أن المقاومة مكفولة بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن المنطقة تصاغ اليوم وفق الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن يكون ممرًا لها، لافتًا إلى أن إسرائيل وأمريكا تعيشان مرحلة ضعف وتراجع على المستويين الدولي والسياسي.

وأعلن قاسم أن حزب الله قرر تأمين الإيواء لمدة ثلاثة أشهر لكل من دمر منزله أو أصبح غير صالح للسكن، رغم أن ذلك من مسؤولية الدولة، مؤكدًا الالتزام باحتضان المتضررين.

وختم بالتشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعيًا الحكومة إلى تكثيف الجهود لمعالجة التعافي الاقتصادي ورواتب القطاع العام وملف الودائع.

إيران الثورة الإسلامية في إيران الشيخ نعيم قاسم حزب الله الأمين العام لحزب الله علي الخامنئي إسرائيل وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أساتذة جامعات إندونيسيا

وزير الأوقاف لوفد إندونيسي: السفارة العلمية لأبناء الأزهر تضيء الدنيا بالاستنارة والوسطية

دعاء المغرب للتوبة

دعاء المغرب للتوبة ليوم 23 شعبان.. اغتنم أفضل الدعوات تفتح لك باب المغفرة

د. نظير عياد

المفتي لطلاب الأزهر: الإلحاد أحد ألوان التطرف ومجاوزة صريحة لحد الاعتدال الفكري والديني

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد