حزب الله : الثورة الإيرانية منحت الأمل للمستضعفين وأحيت المقاومة بالمنطقة

أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بدور الثورة الإسلامية في إيران، معتبرا أنها شكلت سندًا للمستضعفين وأحيت المقاومة في المنطقة ورفعت لواء فلسطين، مؤكدًا أنها واجهت التحديات وبقيت صامدة وتعطي الأمل للشعوب المظلومة.

وخلال كلمة في حفل تأبيني للقيادي الراحل في حزب الله علي سلهب الحاج مالك، أكد قاسم أن إيران مع قائدها علي الخامنئي ستبقى في مصاف الدول العزيزة، معربًا عن ثقته بأنها ستكون دائمًا منصورة.

وتحدث عن مسيرة الحاج مالك، مشيرًا إلى أنه من الرعيل الأول في المقاومة منذ عام 1983، وتدرج في المسؤوليات وكان نموذجًا في العطاء والتضحية والأخلاق.

وعزى قاسم الشعب الباكستاني بضحايا التفجير الذي استهدف مسجدًا وحسينية خديجة الكبرى، معتبرًا أن ما جرى جريمة إرهابية تشبه الإجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة.

وفي الشأن اللبناني، شدد على أن مقاومة لبنان هي جهاد مشروع لحماية الأرض والعرض والكرامة، واصفًا إسرائيل بأنها غدة سرطانية ودولة احتلال بنص القانون الدولي. وأكد أن المقاومة أنقذت لبنان، وأن الدولة تحتاج إليها سندًا بخبرتها وإرادتها لبناء المستقبل.

ورفض أي ضغوط تهدف إلى إضعاف القدرة الدفاعية أو نزع السلاح، معتبرًا أن هذا الهدف مركزي لإسرائيل وأميركا، ومؤكدًا أن المقاومة مكفولة بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن المنطقة تصاغ اليوم وفق الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن يكون ممرًا لها، لافتًا إلى أن إسرائيل وأمريكا تعيشان مرحلة ضعف وتراجع على المستويين الدولي والسياسي.

وأعلن قاسم أن حزب الله قرر تأمين الإيواء لمدة ثلاثة أشهر لكل من دمر منزله أو أصبح غير صالح للسكن، رغم أن ذلك من مسؤولية الدولة، مؤكدًا الالتزام باحتضان المتضررين.

وختم بالتشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعيًا الحكومة إلى تكثيف الجهود لمعالجة التعافي الاقتصادي ورواتب القطاع العام وملف الودائع.