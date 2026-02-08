بارو بعد زيارته بيروت.. فرنسا تؤكد دعمها للبنان في مسار السيادة ونزع سلاح حزب الله

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للبنان، مؤكداً الوقوف إلى جانبه في مرحلة وصفها بـ«الفصل الجديد من تاريخه» وذلك بعد ساعات على مغادرته العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، شدد بارو على أن الأولويات المطروحة أمام لبنان تتمثل في نزع سلاح حزب الله، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتحقيق النهوض الاقتصادي، إلى جانب استعادة السيادة الكاملة للدولة.

وأكد أن فرنسا ستكون إلى جانب اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.

وتأتي تصريحات بارو في إطار تحرك فرنسي ودولي متواصل لدعم لبنان، وسط تصاعد الضغوط الدولية من أجل تنفيذ إصلاحات بنيوية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما يفتح الباب أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.