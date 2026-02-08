قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
رياضة

خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم

مرتجى
مرتجى
محمد بدران   -  
يارا أمين

حرص المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على إلقاء كلمة نيابة عن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في حفل تكريم الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وفريق المرتبط تحت 18 عامًا، والذي أقيم اليوم بصالة فكري أباظة، بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط للسلة هذا الموسم.

ورحب المهندس مرتجي، بكافة الحضور في مستهل كلمته، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحفل وإلقاء كلمة النادي، بتوجيه من الكابتن الخطيب، موجها الشكر لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحي؛ لإصراره على تكريم فريق المرتبط داخل مقر الأهلي بالجزيرة. 

وقال أمين الصندوق: «على مدار ٣ سنوات، نفخر بلاعبينا بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت على كل المستويات، فالجميع داخل منظومة الأهلي وكرة السلة، بما أننا نتحدث عنها اليوم ونحتفل بها يعرف قيمة الأهلي». 

وأضاف: «التكريم اليوم يضع مسؤولية كبيرة عليكم في المرحلة المقبلة، فالنادي الأهلي وُلد ليكون الأول، وعلينا أن نواصل العمل والبناء على ما تم إنجازه». 

واختتم المهندس خالد مرتجي كلمته بتوجيه الشكر للاعبي الأهلي والأجهزة الفنية، وطالبهم بالاستمرار في تحقيق الإنجازات والتتويج بالألقاب.

