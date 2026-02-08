خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم

حرص المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على إلقاء كلمة نيابة عن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في حفل تكريم الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وفريق المرتبط تحت 18 عامًا، والذي أقيم اليوم بصالة فكري أباظة، بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط للسلة هذا الموسم.

ورحب المهندس مرتجي، بكافة الحضور في مستهل كلمته، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحفل وإلقاء كلمة النادي، بتوجيه من الكابتن الخطيب، موجها الشكر لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحي؛ لإصراره على تكريم فريق المرتبط داخل مقر الأهلي بالجزيرة.

وقال أمين الصندوق: «على مدار ٣ سنوات، نفخر بلاعبينا بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت على كل المستويات، فالجميع داخل منظومة الأهلي وكرة السلة، بما أننا نتحدث عنها اليوم ونحتفل بها يعرف قيمة الأهلي».

وأضاف: «التكريم اليوم يضع مسؤولية كبيرة عليكم في المرحلة المقبلة، فالنادي الأهلي وُلد ليكون الأول، وعلينا أن نواصل العمل والبناء على ما تم إنجازه».

واختتم المهندس خالد مرتجي كلمته بتوجيه الشكر للاعبي الأهلي والأجهزة الفنية، وطالبهم بالاستمرار في تحقيق الإنجازات والتتويج بالألقاب.