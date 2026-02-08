أحمد موسى غاضبًا: إهمال في محيط الأهرامات يشوه صورة مصر

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عقب مشاهدته مقطع فيديو متداول يُظهر حالة من الإهمال الشديد في إحدى المناطق القريبة من أهرامات الجيزة، وهو ما أثار غضبه واستياءه.

نفايات متراكمة وحيوانات

وقال موسى إن المنطقة الأثرية تحولت إلى ما يشبه مقلب قمامة، تضم نفايات متراكمة وحيوانات نافقة، واصفًا المشهد بأنه «غير مقبول» ويسيء إلى صورة مصر أمام العالم، خاصة أن السياح يمرون يوميًا بهذه الأماكن المهمة.

وأضاف أن ما يحدث يعكس غياب المتابعة الميدانية من المسؤولين، متسائلًا: «هل يخرج أي مسؤول من مكتبه ليرى ما يحدث على أرض الواقع؟»، مؤكدًا أن الاهتمام بالنظافة والبيئة ليس رفاهية، بل حق للمصريين أولًا، وللسائحين ثانيًا، وحفاظًا على الصورة الحضارية للدولة.

ووجه الإعلامي رسالة مباشرة إلى محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، مطالبًا بمساءلة المسؤول عن الحي المعني، وسؤالًا عن آخر زيارة رسمية للمكان، كما تساءل عن دور وزارة التنمية المحلية في متابعة أوضاع المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.