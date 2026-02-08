قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كنز صحي .. طريقة عمل البلح باللبن

فوائد البلح باللبن
فوائد البلح باللبن
رشا عوني

تستعد الأمهات بتحضيرات رمضان 2026 وتجهيز قائمة الاحتياجات الخاصة لهذا الشهر الكريم، وتعتبر مشروبات رمضان على قائمة الاهتمامات ومنها البلح باللبن، خاصة وأنه مشروب صحي ومغذي للكبار والصغار ومناسب للإفطار في رمضان. 

5 فوائد صحية لتناول التمر المنقوع فى اللبن.. مفيد للحامل ويحارب التجاعيد - اليوم السابع
طريقة عمل البلح باللبن

طريقة عمل البلح باللبن 

 

المكونات 

ربع كيلومن البلح

لتر من الحليب الدافئ

القليل من جوز الهند؛ للتزيين

طريقة تحضير البلح باللبن

نُحضر التمر، ونغسله جيداً، وننتزع نواته.

نضع الحليب في قدرٍ، ونضعه على النار، ثمّ نتركه حتّى يغلي.

نضع حبيبات التمر في الحليب، ثمّ نُخفف النار تحته لمدّة دقيقة.

نرفع الحليب عن النار.

نسكب الحليب في أكواب التقدّيم، ثمّ نُزينه بجوز الهند.

فوائد التمر بالحليب للرجال | الكونسلتو

طريقة سهلة لعمل البلح باللبن في رمضان

قومي بغسل كمية من البلح “ حسب رغبتك” وانتزاع النواة منها.

بعد شطفها جيداً انقعي البلح في الحليب الدافئ حوالي ساعتين.

يمكنك إضافة السكر أو العسل للتحلية.

قدميه في أكواب عند الإفطار.

طريقة عمل البلح باللبن في الخلاط


1- انزع نوى البلح واغسليه، ثم ضعه في وعاء وغطيه بالحليب (يمكن تسخين الحليب قليلاً). 

2- اتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة إلى ساعتين حتى يصبح طريًا.
3- ضع البلح المنقوع والحليب في الخلاط الكهربائي، وأضف السكر، الفانيليا أو القرفة.
4- اخلط المكونات جيداً لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعما ومتجانسا.
5- ضع الخليط في الثلاجة ليبرد، ثم صبه في أكواب وزيّنه بالمكسرات أو الفواكه المجففة وقدمه بارداً.

طريقة عمل عصير البلح باللبن في الخلاط

إزاي أعمل عصير بلح؟

- يتم أولا نزع نواة البلح مع غسل البلح بشكل جيد.
- يوضع في الخلاط مع 2 كوب لبن، ورشة فانيليا، والقليل من السكر.
- قم بتشغيل الخلاط لمدة تصل إلى 3 دقائق، على أن يتم تصفية البلح باللبن، ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يقدم عصير البلح الرطب باللبن باردا، ويمكن رش مكسرات عين الجمل والفستق.

3 فوائد لتناوله| طريقة عمل بلح باللبن بـ 4 وصفات

فوائد البلح باللبن

مشروب غني بالفيتامينات والمعادن

يعد البلح باللبن مشروباً غذائياً متكاملاً، يجمع بين فوائد التمر الغني بالحديد والألياف والسكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز) وبين الكالسيوم والبروتين في الحليب.

يعالج فقر الدم

- يُسهم هذا المزيج في تعزيز الطاقة، علاج فقر الدم، تحسين صحة القلب، تقوية العظام، وتحسين الهضم، وهو خيار مثالي للصائمين أو كوجبة خفيفة ومغذية للأطفال والرياضيين. 

طريقة عمل التمر باللبن.. له فوائد عديدة منها تعزيز المناعة - الوطن

مشروب مفيد للمخ

فيتامين ب 6 الموجود في هذا المشروب يزيد من قوة المخ والذاكرة، ويجب إعطاء هذا المشروب للأطفال على معدة فارغة، فهو يعطي قوة ذاكرة فائقة.

مفيد للجهاز الهضمي

يحتوي التمر والحليب على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي من خلال هذا يمكن للمرء أن يكون لديه حركات أمعاء سهلة، وسهل الهضم ويفضل هذا المشروب لكبار السن الذين يعانون من مشاكل الإمساك فوق سن الستين.

غني بالحديد

يحتوي التمر والحليب على الحديد من خلال تناول هذا المشروب بانتظام، ستحصل على كمية كبيرة من الدم وتتخلص من فقر الدم.

مفيد للبشرة
مشروب التمر باللبن يعمل التمر على زيادة الدورة الدموية في الجسم والوجه؛ مما يمنحك بشرة متوهجة ولامعة.

