وفري في رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس السريع

مع اقتراب شهر رمضان، بدأت الأمهات في التحضير لـ تفريزات رمضان2026 ، وتجهيز بعض الأكلات التي يمكن حفظها في الفريزر وسهولة استخدامها نظراً لضيق الوقت في رمضان، ومنها الفول المدمس الذي يعد طبق رئيسي على السحور في رمضان، حيث تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الفول المدمس الأصلي في البيت دون الحاجة لشراء الفول يومياً طوال الشهر الكريم .

طريقة عمل الفول المدمس

مقادير الفول المدمس

نص كيلو فول تدميس

٢ لتر ماء

عصير ليمون

معلقه كبيره صلصه طماطم

ماء ساخن

ربع كوب عدس اصفر

١ عدد طماطم

١ جزر مبشور



خطوات عمل الفول المدمس في البيت

أولاً النقع: يُنقع الفول في ماء ساخن لمدة ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل، ويفضل 8-12 ساعة في ماء عادي مع تغيير الماء، للتخلص من الغازات وتسهيل التسوية.

يجب غسل الفول جيدًا ثم وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تغيير الماء وتغطية الوعاء بكمية كافية من الماء النظيف بين الحين والأخر، ثم إضافة كوب من العدس على الفول بعد غسله جيدًا .

في قدر " حلة أو دماس"ة"، ضعي الفول بعد غسله ثم إضافة الليمون وبشر الجزر والطماطم مع التقليب جيداً وترك الفول على نار هادئة لمدة 3 ساعات.

ما هي أسرع طريقة لتدميس الفول في المنزل؟

لعمل الفول المدمس السريع، انقعي الفول ليلة كاملة، ثم اطهيه في قدر ضغط مع إضافة مكونات مثل العدس الأصفر والجزر والطماطم والكركم والبابريكا، واستخدمي الماء الساخن فقط، واضبطي النار على أقل درجة مع إضافة قليل من الخل والزيت لتسريع عملية النضج والحصول على فول طري .





ازاي اخلي الفول المدمس لونه فاتح؟

للحصول على فول مدمس باللون الفاتح من غير ما يسود يرجى إتباع الآتي:

شراء الفول البلدي بحبيبات سليمة فاتحة اللون وبشكل مفرود غير مستدير. نزع حبيبات الفول الفاسدة والسوداء قبل غسل الفول ونقعه. استخدام العدس الأصفر باللون المزهر وليس اللون الباهت. استخدام ليمونة صفراء تحتوي على عصارة وافرة. وضع الفول في دماسة واسعة أو حلة ضغط. غمر الفول بالمياه حتى لا يجف أثناء التسوية. تغطية الفول جيدا بإحكام شديد وتغليف الغطاء بورق الفويل. عدم الفتح على الفول أو تقليبه إلا بعد مرور ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل.

أسرع طريقة لتسوية الفول المدمس