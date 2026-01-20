وفري فلوسك.. طريقة عمل الكريب زي المحلات

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكريب في البيت خاصة وأنها من الوصفات التي يحبها الكبار و الصغار ويشترونها دوماً من المحلات الجاهزة، لكن يمكنك بمقادير بسيطة عمل عجينة الكريب في البيت و حشوها بالحشوات المفضلة لديك وتوفير ثمن شرائها جاهزة.

عيش الكريب

المقادير الصحيحة للكريب

2 بيضة

2 كوب دقيق

2 كوب حليب

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود

للكريب الحلو نستبدل الملح بالسكّر مع اضافة فانليا

طريقة عمل الكريب بالفراخ

مكونات الحشو

نصف كيلو بانيه على حسب الرغبة وأيضًا من الممكن استبداله بنوع حشو متاح كالجبنة.

طريقه تحضير الكريب:

في وعاء مناسب نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط

يجب تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضيف كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.

طريقة عمل عجينة الكريب

و بعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.

نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي

وأيضًا من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح.

طريقة عمل الكريب

وصفة الكريب مكتوبة

كوب دقيق

بيضة

نصف كوب حليب

نصف كوب ماء

٢ ملعق زبدة

الخطوات

اخفقي البيض مع الحليب والماء ثم ضيفي الدقيق والملح والزبدة حتى تحصلي علىً عجينة خفيفة

استخدمي طاسة غير لاصقة واسكبي فيها كمية من عجينة الكريب بشكل دائري واتركيها دقيقة حتى تبدأ تنضج وتشكل فقاقيع على السطح ثم اقلبيها على الجانب الاخر.

مقادير عجينة الكريب

2 بيضة

كوب ونصف حليب

نصف كوب ماء

ملعقتين زبدة

كوب ونصف دقيق

رشة ملح وفلفل واسودّ

طريقة عمل الكريب نادية السيد