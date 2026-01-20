قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفري فلوسك.. طريقة عمل الكريب زي المحلات

رشا عوني

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكريب في البيت خاصة وأنها من الوصفات التي يحبها الكبار و الصغار ويشترونها دوماً من المحلات الجاهزة، لكن يمكنك بمقادير بسيطة عمل عجينة الكريب في البيت و حشوها بالحشوات المفضلة لديك وتوفير ثمن شرائها جاهزة.

عيش الكريب

المقادير الصحيحة للكريب 

2 بيضة

2 كوب دقيق 

2 كوب حليب 

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود 

  • للكريب الحلو نستبدل الملح بالسكّر مع اضافة فانليا

طريقة عمل الكريب بالفراخ

مكونات الحشو

 نصف كيلو بانيه على حسب الرغبة وأيضًا من الممكن استبداله بنوع حشو متاح كالجبنة.

طريقه تحضير الكريب:

في وعاء مناسب نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط

يجب تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضيف كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.

طريقة عمل عجينة الكريب 

و بعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي  وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.

نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي

وأيضًا من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح. 

كوب دقيق 

بيضة

نصف كوب حليب 

نصف كوب ماء 

٢ ملعق زبدة

الخطوات

اخفقي البيض مع الحليب والماء ثم ضيفي الدقيق والملح والزبدة حتى تحصلي علىً عجينة خفيفة

استخدمي طاسة غير لاصقة واسكبي فيها كمية من عجينة الكريب بشكل دائري واتركيها دقيقة حتى تبدأ تنضج وتشكل فقاقيع على السطح ثم اقلبيها على الجانب الاخر. 

مقادير عجينة الكريب 

2 بيضة

كوب ونصف حليب 

نصف كوب ماء

ملعقتين زبدة

كوب ونصف دقيق 

رشة ملح وفلفل واسودّ 

 

طريقة عمل الكريب نادية السيد

 

طريقة عمل الكريب عجينة الكريب مقادير عجينة الكريب طريقة عمل الكريب زي المحلات طريقة عمل الكريب نادية السيد

