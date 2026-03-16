طبيب الأهلي يوضح الحالة البدنية لـ«زيزو وديانج»

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أليو ديانج، لاعب الفريق، تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركته في مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء أمس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

كما أوضح طبيب الأهلي أن أحمد سيد زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل، لافتًا إلى أن الثنائي ديانج وزيزو سوف يخضعان للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم 21 مارس الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تلقى فريق الأهلي خسارة بهدف دون رد أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، يتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي حتى مواجهة الإياب المرتقبة، التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.