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شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية

بيض المائدة
بيض المائدة
البهى عمرو

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج أسهمت في توفير فائض قابل للتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، وسارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار البيض ترتبط بحجم الإنتاج المتاح في الأسواق، لافتًا إلى أن زيادة المعروض تسهم في توفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى وجود عروض ترويجية على البيض خلال الفترة الحالية في ظل وفرة الإنتاج.

وأضاف أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يتطلب الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة طوال العام، مؤكدًا أن استمرار المنتجين في العمل وتحقيق هامش ربح عادل يمثلان العامل الأهم لضمان توافر البيض وعدم حدوث تقلبات سعرية حادة.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن وبيض المائدة واجه تحديات كبيرة خلال عام 2023، تسببت في خروج نسبة كبيرة من المنتجين من المنظومة، إلا أن الجهود المشتركة بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة والدعم الفني المقدم للمربين ساعدت على استعادة التوازن وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل نهاية عام.

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