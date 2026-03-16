محمد عبدالجليل: زيزو كان خارج الخدمة أمام الترجي.. والأهلي "ملوش طعم" مع توروب

أعرب محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق عن غضبه الشديد من خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد أمين توجاي من ركلة جزاء ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية خسارة الفريق أمام الترجي ، حيث خاض المباراة بتشكيل خاطئ ومليء بعلامات الاستفهام ، وعلى رأسها عدم الاعتماد على مهاجم صريح ، وكذلك الإبقاء على مروان عطية في مقاعد البدلاء.

وأضاف: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن ، ولم يظهر بصماته مع الفريق ، والأحمر أصبح بلا طعم تحت قيادته ، وباتت مباريات الأهلي في الآونة الأخيرة تصيب الجمهور بالإحباط.

وتابع: هناك العديد من اللاعبين كانوا خارج الخدمة أمام الترجي التونسي ، وعلى رأسهم ثنائي الجناح الهجومي محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ، وخاصةً الأخير الذي لم يقدم أي شيء يُذكر منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم.