التعادل يسيطر على المشهد بعد مباريات الذهاب.. فرص قوية لبيراميدز والزمالك وعودة حاسمة تنتظر الأهلي والمصري قاريا

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خرجت الأندية المصرية بنتائج متباينة في مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حيث اكتفى ثلاثة فرق وهى بيراميدز والزمالك والمصري بنتائج التعادل بينما تلقى الأهلي خسارة صعبة خارج أرضه أمام الترجي التونسي.

ورغم اختلاف النتائج لا تزال آمال الأندية المصرية قائمة بقوة في بلوغ الدور نصف النهائي خاصة مع إقامة بعض مباريات الإياب على الأراضي المصرية وهو ما يمنحها أفضلية نسبية قبل جولة الحسم.

الأهلي يخسر في رادس ويؤجل الحسم إلى القاهرة

تعرض الأهلي لهزيمة بهدف دون رد أمام الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة مواجهة قوية بين الفريقين حيث حاول الأهلي امتصاص حماس أصحاب الأرض في البداية قبل أن يدخل تدريجيا في أجواء اللقاء ويهدد مرمى الترجي في أكثر من مناسبة.

وحسم الفريق التونسي المواجهة بهدف جاء من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليحصل على أفضلية نسبية قبل مباراة الإياب.

ورغم الخسارة تبقى حظوظ الأهلي قائمة بقوة في التأهل إذ يحتاج الفريق إلى الفوز بهدفين دون رد في لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة المقبلة شديدة الصعوبة خاصة في ظل خبرة الفريقين الكبيرة في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

تعادل ثمين لبيراميدز في المغرب

وفي إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا أيضا عاد بيراميدز بنتيجة إيجابية من المغرب بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الجيش الملكي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط.

وقدم الفريق المصري أداء متوازنا أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره لينجح في الخروج بنتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة.

ومن المنتظر أن يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي في مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وهي مواجهة تبدو فرص الفريق المصري فيها قوية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي خاصة بعد نتيجة الذهاب الإيجابية.

الزمالك يتعادل في الكونغو

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خرج الزمالك بنتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه أوتوهو الكونغولي في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي.

ورغم أن الفريق الكونغولي فرض استحواذا أكبر على مجريات اللعب خلال فترات من المباراة فإن الزمالك نجح في الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه وهو ما يعزز من فرصه قبل مباراة العودة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك لقاء الإياب على ملعبه حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة مشواره في البطولة التي يسعى لاستعادة لقبها.

المصري يتعادل ويعقد مهمته

أما المصري البورسعيدي فخرج بتعادل إيجابي 1-1 أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتمكن المصري من التقدم في الشوط الثاني عن طريق صلاح محسن من ركلة جزاء قبل أن يخطف الفريق الجزائري هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

هذا التعادل وضع الفريق البورسعيدي في موقف معقد نسبيا قبل مباراة الإياب في الجزائر حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

جولة حاسمة تنتظر الأندية المصرية

ومع انتهاء مباريات الذهاب تبدو فرص الأندية المصرية متفاوتة قبل مواجهات الإياب الحاسمة.

فبيراميدز والزمالك يملكان أفضلية واضحة بعد التعادل خارج الأرض بينما تنتظر الأهلي مباراة صعبة لكنه يملك القدرة على التعويض في القاهرة في حين تبدو مهمة المصري الأصعب في ظل خوض لقاء العودة خارج ملعبه وأمام منافس قوي.

وتبقى الجولة المقبلة حاسمة لمصير الكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا الموسم وسط آمال جماهيرية كبيرة بوجود أكثر من نادٍ مصري في المربع الذهبي للمنافسات القارية.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

