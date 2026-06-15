العلاج الحر بالإسكندرية يضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من أي ممارسات طبية غير قانونية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حملاتها التفتيشية المكثفة خلال شهر مايو 2026 على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة.

التفتيش على 250 منشأة طبية خاصة

أوضحت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 250 منشأة طبية خاصة، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، واستيفائها لضوابط الترخيص ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضافت أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.

ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب

كما نجحت فرق التفتيش في ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور محمد بدران استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المديرية تتعامل بحسم مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل بدون ترخيص، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.