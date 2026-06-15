قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إيقاف تشغيل مطبخ أحد فنادق بورسعيد لوجود خطر داهم على الصحة العامة

حملة رقابيه للهيئه القوميه لسلامة الغذاء ومكتب السياحه والآثار على المنشأت السياحيه
حملة رقابيه للهيئه القوميه لسلامة الغذاء ومكتب السياحه والآثار على المنشأت السياحيه
محمد الغزاوى

شن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مكتب السياحة والآثار ببورسعيد حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت السياحية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت السياحية  لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بحسم لكافة المخالفات؛ وبناءً على تعليمات الدكتور  طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملة رقابية للهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب السياحة والآثار على المنشأت السياحية

وقد انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة من القيادات التنفيذية والرقابية ضمت الدكتورة  نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب السياحه والآثار ببورسعيد 
وبمشاركة مفتشي المنشآت السياحية بالهيئة.

وأسفرت جهود الحملة عن رصد مخالفات ووجود خطر داهم بمطبخ أحد الفنادق وعلى الفور تم استصدار قرار بإيقاف تشغيل المطبخ لحين الالتزام باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والعمل على إزالة الخطر الداهم.

وتم  التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بكافة القطاعات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.

بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء السياحة و الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

كوكوريلا

رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع كوكوريلا حتى 2032

منتخب مصر

الشياطين الحمر في الطريق.. منتخب مصر يبحث عن بداية مثالية رغم صعوبة المواجهة البلجيكية

بلجيكا

نجم بلجيكا السابق: مصر تملك أسلحة هجومية مميزة.. والشياطين الأوفر حظًا قبل المواجهة المرتقبة

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد