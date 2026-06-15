إيقاف تشغيل مطبخ أحد فنادق بورسعيد لوجود خطر داهم على الصحة العامة

شن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مكتب السياحة والآثار ببورسعيد حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت السياحية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت السياحية لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بحسم لكافة المخالفات؛ وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملة رقابية للهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب السياحة والآثار على المنشأت السياحية

وقد انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة من القيادات التنفيذية والرقابية ضمت الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب السياحه والآثار ببورسعيد

وبمشاركة مفتشي المنشآت السياحية بالهيئة.

وأسفرت جهود الحملة عن رصد مخالفات ووجود خطر داهم بمطبخ أحد الفنادق وعلى الفور تم استصدار قرار بإيقاف تشغيل المطبخ لحين الالتزام باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والعمل على إزالة الخطر الداهم.

وتم التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بكافة القطاعات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.