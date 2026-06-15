بورسعيد تكتب فصلا جديدا من التطوير.. 3 مناطق سكنية تدخل سباق النهضة الحضارية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء و مدن القناة جولة ميدانية موسعة بحي الزهور، لمتابعة مستجدات خطة التطوير الشامل بعدد من المناطق في خطوة جديدة نحو تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات والمناطق السكنية



قطار التطوير لا يتوقف.. ومحافظة بورسعيد تواصل صناعة الإنجازات على أرض الواقع

وخلال الجولة، اطلق محافظ بورسعيد، إشارة البدء في أعمال التطوير الشامل في ثلاثة مناطق جديدة بالزهور والضواحي لتضاف إلى سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد

وتشمل خطة التطوير منطقة البنك الأصفر بعدد ٥٥ عمارة و منطقة الطاقة الشمسية بعدد ٨٨ عمارة و منطقة بنك الشاي بالضواحي بعدد ١٨ عمارة

وتأتي أعمال التطوير في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المناطق السكنية، من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة وغير مسبوقة، تشمل: إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

و تطوير شبكات الطرق وأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع و إنشاء بالوعات أمطار للحفاظ على كفاءة الطرق و تطوير ورفع كفاءة الأرصفة و تركيب أعمدة إنارة حديثة وزيادة معدلات الإضاءة و تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والمظهر الجمالي

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر حياة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تعكس جهود الدولة في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة بدء الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.