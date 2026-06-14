محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات العمل بمشروع إنشاء 111 عمارة سكنية على مساحة 21 فدانًا

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء 111 عمارة سكنية لمستحقي الاسكان التعاوني بمنطقة جنوب بورسعيد بجوار الحي الاماراتي، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن بسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، إلى جانب الجهات المعنية



وخلال الجولة، تابع المحافظ الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمشروع المقام على مساحة 21 فدانًا بجوار الحي الإماراتي، ويضم المشروع 2594 وحدة سكنية، و20 وحدة إدارية، و150 محلًا تجاريًا، بما يعكس توجهًا نحو إنشاء مجتمع عمراني متكامل يوفر مختلف الخدمات ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين

المحافظ يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع و الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز

ويُنفذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يمثل المشروع إضافة قوية لمنظومة الإسكان بالمحافظة، ويدعم خطط التوسع العمراني بجنوب بورسعيد