محافظ بورسعيد يتفقد مخبز الحرية لمتابعة الجودة.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مخبز الحرية بمنطقة الحرية، وذلك للاطمئنان علي انتظام منظومة إنتاج وتوزيع الخبز وتوافره بصورة منتظمة لضمان مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين .

المحافظ يطمئن على وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات المقررة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مراحل إنتاج الخبز داخل المخبز، واطلع على سير العمل وانتظام منظومة التشغيل واطلع علي وزن الرغيف وجودته ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير المقررة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز المدعم والحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطنين مشددا على المتابعة المستمرة لمنظومة المخابز لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف ومراعاة معايير النظافة داخل المخبز مع استمرار الرقابة الدورية للتأكد من انتظام العمل وتوفير احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مختلف المنافذ الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، لضمان تقديم خدمات بجودة مناسبة وتحقيق رضا المواطنين.