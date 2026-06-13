طوارئ بـ "صحة بورسعيد" لمكافحة ناقلات الأمراض بالحدائق والمجازر

واصلت مديريات الخدمات والهيئات القومية بمحافظة بورسعيد تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية الشاملة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع كفاءة الأداء الخدمي، وتكثيف المتابعة الميدانية للقطاعات الحيوية، والاهتمام بالصحة العامة والتمكين الاقتصادي والوعي المجتمعي للمواطنين؛والتي أسفرت عن الجهود التالية:

المجلس القومي للسكان - ندوة ومعرض للحرف اليدوية تعزيزاً للتمكين الاقتصادي:



دعم ثقافة العمل الحر: بتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أقام فرع المجلس ببورسعيد، بتنسيق وإشراف هالة حنيدق مقرر الفرع، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة بمركز شباب الاستاد.

وجاء ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس محمد حسن، ومديريتي الشباب والرياضة والأوقاف.

معرض الحرف اليدوية: تضمنت الفعالية إقامة معرض متميز للمشغولات اليدوية والإكسسوارات بمشاركة واسعة من السيدات لدعم استقلالهن الاقتصادي، كما تم استعراض المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لبناء أجيال صحية. وتناول الشيخ خالد سباع، إمام وخطيب مسجد التوكيلات، الأسس الشرعية لاختيار شريك الحياة واستقرار الأسرة، واستعرض حمدي، منسق جهاز تنمية المشروعات، آليات التمويل الميسر وتأسيس المشاريع.

الهيئة العامة للرعاية الصحية - جولات رقابية مفاجئة للتأكد من جاهزية مستشفى السلام:



انضباط الخدمة بالطوارئ:

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية قاد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع بورسعيد، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى السلام بورسعيد لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الجاهزية الفعلية خلال العطلة الرسمية.

متابعة نوبتجيات الأطقم الطبية:

تفقد مدير الرعاية الصحية أقسام الطوارئ، الاستقبال، والأقسام الداخلية، وراجع مؤشرات الأداء ومعدلات استقبال المرضى، مع التأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الحيوية لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مديرية الشئون الصحية - حملات مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض خلال عيد الأضحى:



تطهير الحدائق والمتنزهات:

بمتابعة الأستاذة الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وإشراف الدكتور حسام محمد مدير إدارة الأمراض المتوطنة والمهندسة منى مصطفى مدير وحدة ناقلات الأمراض، كثفت الفرق أعمالها بالرش ومكافحة الحشرات بحدائق الشاطئ، الأمل، المنتزه، سعد زغلول، المسلة، فريال، ساحة مصر، ومحيط موقف بورسعيد ومختلف ساحات الصلاة.

محيط المجازر والأسواق:

شملت الحملة مكافحة القوارض والذباب في أسواق العصر، علي، والـ 5000 وحدة، إلى جانب تأمين محيط المجزر الآلي بالقابوطي الجديد، والحي الإماراتي، ومناطق الذبح بحي الزهور ومدينة بورفؤاد لضمان بيئة آمنة وصحية.

مديرية الزراعة - متابعة دورية وفحص للزراعات الصيفية بجنوب بورسعيد:



رعاية محاصيـل القطن والأرز:

بتكليف من الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، تفقدت لجنة إدارة المكافحة بمديرية الزراعة زراعات القطن والأرز بزمام جمعيات (الخير، قبلي ناصر، والإخلاص) بجنوب بورسعيد، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

إرشادات وتوصيات فنية:

تابعت اللجنة نسبة الإنبات وعمليات الخربشة والتخلص من الحشائش، مع التشديد على تطبيق المكافحة التشريعية لدودة ورق القطن ومنع ري البرسيم بعد 10 مايو، وفحص المصائد لاكتشاف الآفات المبكرة لضمان إنتاجية عالية.

مديرية الطب البيطري - تقصي وبائي وسحب عينات بمزارع الدواجن لخفض الحمل الفيروسي:



حماية الثروة الداجنة:

بتوجيهات الدكتور طارق فرنسيس جاد، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، وإشراف الدكتورة سوسن إبراهيم نائب مدير المديرية، توجهت لجنة متخصصة ضمت كلاً من د. منى عيسوي ود. مي حمدي والأستاذ أحمد العزبي إلى مزارع الدواجن بجنوب بورسعيد.

متابعة مزارع الجنوب: قامت اللجنة بأعمال التقصي النشط وأخذ عينات "ما قبل البيع" للاطمئنان على الحالة الصحية للطيور، حيث جرى نقل وسحب العينات وإرسالها إلى معمل جمصة لضمان سلامة القطعان وحماية الاقتصاد القومي.

مديرية العمل - حملات تفتيشية موسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد:



واصلت مديرية العمل ببورسعيد حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لتعزيز الامتثال لقانون العمل: تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن رداد

وأوضحت لمياء محمود، وكيل المديرية، أن الحملة انطلقت بإشراف إيمان مسعد مدير المديرية.

عقود العمل والأجور:

قادت الحملة أمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش بمشاركة مفتشات العمل، حيث شملت منشآت ومصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمراجعة الأجور وعقود العمل وتقديم الدعم الفني لأصحاب المنشآت.

مديرية الشباب والرياضة - ندوة دينية بمركز شباب القابوطي لتعزيز القيم الأخلاقية:



جاءت الندوة بناء الشخصية والتوعية الدينية: تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية ببورسعيد، نظم مركز شباب القابوطي بالتعاون مع منطقة وعظ بورسعيد ندوة دينية وثقافية للنشء والشباب.



ترسيخ قيم الانتماء:

حاضر بالندوة فضيلة الشيخ محمد فهمي متولي عطية، مؤكداً على أهمية التمسك بالقيم الدينية والوطنية ودور الشباب في بناء المجتمع.

وجرت الندوة بمتابعة الدكتور محمد الخياط مدير إدارة تنمية الشباب وبحضور طنيب محمد عوض رئيس مجلس الإدارة و محمد المحروقي مدير المركز.