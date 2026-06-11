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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية من محافظ بورسعيد لمطلب أحد المواطنين خلال جولته الميدانية

محافظ بورسعيد يستقبل المواطن بمكتبه ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتلبية احتياجاته
محافظ بورسعيد يستقبل المواطن بمكتبه ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتلبية احتياجاته
محمد الغزاوى

 استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لمطلب أحد المواطنين في لفتة إنسانية تعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، خلال جولته الميدانية الأخيرة بمنطقة خالد بن الوليد، حيث استمع إلى طلبه ووجه على الفور بدراسة حالته وتوفير الدعم اللازم له.

وفي استجابة سريعة تعكس اهتمام المحافظة بالحالات الإنسانية، استقبل محافظ بورسعيد المواطن بمكتبه بديوان عام المحافظة، للاطمئنان عليه ومتابعة تنفيذ طلبه حيث تم توفير كرسي كهربائي متحرك له لمساعدته في تيسير تنقلاته وتلبية احتياجاته اليومية،مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقباله ومتابعة أي احتياجات أو مطالب خاصة به، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في امتحانات الشهادة الثانوية.

محافظ بورسعيد يستقبل المواطن بمكتبه ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتلبية احتياجاته

وأعرب المواطن عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد على سرعة الاستجابة واهتمامه بمتابعة حالته بشكل شخصي وتوفير كرسي متحرك لمساعدته في تلبية احتياجاته اليومية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدا على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين ورصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم .

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