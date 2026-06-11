قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا المتوقع في افتتاح كأس العالم 2026
الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري : سنخوض مباريات الفريق بالموسم الجديد في بورسعيد

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن الملعب الجديد للنادي جاهز لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم.

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:ستاد النادي المصري الجديد في بورسعيد سيستضيف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد لكن ليس في المباريات الأولى.

وأضاف :يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات اللوجستية، وسيلعب الفريق مبارياته بدءاً من منتصف الموسم على ملعبه بشكل طبيعي.

وتابع: سعة ستاد النادي المصري تبلغ 18 ألف مشجع ، كما أن الملعب مصمم على الطريقة الإنجليزية ، والفريق سيخوض فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد على ملعبه.

المصري البورسعيدي نادي المصري فريق المصري أخبار المصري نادي المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

حوار حقوقي موسع يدعو إلى تشريعات جديدة

جلسة حقوقية موسعة.. دعوة إلى إصلاحات تشريعية تعزز الحريات وتدعم العدالة الاجتماعية

وزير الصحة

وزير الصحة يمثل مصر في احتفال اليوم الوطني السويدي بالقاهرة

نقيب عام التمريض الدكتورة كوثر محمود

نقيب التمريض تشارك في امتحانات البورد العربي لتخصص الطوارئ والكوارث

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد