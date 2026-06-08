نهائي كأس عاصمة مصر 2026.. المصري البورسعيدي يواجه إنبي في صراع التتويج

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى ملعب السويس الجديد، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2026، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد اللقب وإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة.

موعد مباراة المصري وإنبي

تنطلق المباراة النهائية بين المصري البورسعيدي وإنبي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.

القنوات الناقلة للنهائي

يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، والتي ستقدم تغطية خاصة للنهائي تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء.

مشوار المصري نحو المباراة النهائية

نجح المصري البورسعيدي في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما قدم عروضًا قوية خلال مشواره بالبطولة، وتمكن من تجاوز فريق زد إف سي في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في النهائي ويقترب خطوة من التتويج باللقب.

ويطمح الفريق البورسعيدي إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة من أجل تحقيق الفوز وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

إنبي يبحث عن إنجاز جديد

على الجانب الآخر، وصل فريق إنبي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة وادي دجلة في نصف النهائي، ليؤكد أحقيته في المنافسة على اللقب.

ويدخل الفريق البترولي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق البطولة، مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في الأدوار السابقة ورغبتهم في إنهاء الموسم بصورة إيجابية.

مباراة تحديد المركز الثالث

وقبل انطلاق المباراة النهائية، يشهد ملعب السويس الجديد مواجهة أخرى تجمع بين زد إف سي ووادي دجلة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتكون بمثابة افتتاح ليوم كروي حافل يختتم بإقامة النهائي المنتظر بين المصري البورسعيدي وإنبي على لقب كأس عاصمة مصر 2026