قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن بدء عملية نصر.. استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط
تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار
تحريك الإصبع في التشهد.. الإفتاء توضح حكمه وكيفية الإشارة لتصح الصلاة
جيش الإحتلال يعلن استهداف مجمع بتروكيماويات في إيران
‏إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصدر أوامر بمهاجمة إيران رغم دعوة ترامب لعدم التصعيد
ظواهر جوية عكس بعض.. رطوبة وحرارة مرتفعة وأمطار ببعض المناطق| الطقس اليوم
انفجار ضخم يهز مدينة القدس المحتلة.. فيديو
بث مباشر.. موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس إريتريا «أسياس أفورقي».. اليوم
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
العراق ينفي سقوط طائرة مدنية داخل أجوائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس عاصمة مصر 2026.. المصري البورسعيدي يواجه إنبي في صراع التتويج

المصرى وانبي
المصرى وانبي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى ملعب السويس الجديد، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2026، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد اللقب وإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة.

موعد مباراة المصري وإنبي

تنطلق المباراة النهائية بين المصري البورسعيدي وإنبي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.

القنوات الناقلة للنهائي

يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، والتي ستقدم تغطية خاصة للنهائي تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء.

مشوار المصري نحو المباراة النهائية

نجح المصري البورسعيدي في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما قدم عروضًا قوية خلال مشواره بالبطولة، وتمكن من تجاوز فريق زد إف سي في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في النهائي ويقترب خطوة من التتويج باللقب.

ويطمح الفريق البورسعيدي إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة من أجل تحقيق الفوز وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

إنبي يبحث عن إنجاز جديد

على الجانب الآخر، وصل فريق إنبي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة وادي دجلة في نصف النهائي، ليؤكد أحقيته في المنافسة على اللقب.

ويدخل الفريق البترولي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق البطولة، مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في الأدوار السابقة ورغبتهم في إنهاء الموسم بصورة إيجابية.

مباراة تحديد المركز الثالث

وقبل انطلاق المباراة النهائية، يشهد ملعب السويس الجديد مواجهة أخرى تجمع بين زد إف سي ووادي دجلة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتكون بمثابة افتتاح ليوم كروي حافل يختتم بإقامة النهائي المنتظر بين المصري البورسعيدي وإنبي على لقب كأس عاصمة مصر 2026

كأس عاصمة مصر المصرى البورسعيدي اخبار الرياضة انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ترشيحاتنا

السيطرة على الحريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق شب في مواسير الصرف الصحي بأبوقرقاص بالمنيا

حريق

السيطرة على حريق شب فى محل ألعاب نارية ببنها

صورة ارشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالأقصر

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد