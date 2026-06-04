موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وانبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري البورسعيدي وإنبي



وتقام مباراة المصري وانبي يوم الاثنين 8 يونيو في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السويس الجديد



وتأهل المصري للنهائي عقب الفوز امام زد إف سي في الدور نصف النهائي بينما تأهل إنبي عقب تفوقه على وادي دجلة

كما يشهد اليوم نفسه إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد ووادي دجلة، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.