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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السوبر المصري لا يشفع.. وضياع أربع ألقاب كبرى.. توروب يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد موسم مخيب

توروب
توروب

يقترب الدنماركي ييس توروب من مغادرة الأهلي بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية الفنية في تجربة لم تحقق الأهداف التي سعت إليها إدارة النادي الأهلي عند التعاقد معه في أكتوبر الماضي.

وحصل المدرب الدنماركي ييس توروب على راتب شهري بلغ 200 ألف دولار بإجمالي 1.6 مليون دولار طوال فترة عمله فيما سيحصل على ما يعادل خمسة أشهر من راتبه عند الرحيل بقيمة تقترب من مليون دولار.

وعلى الرغم من نجاح الدنماركي توروب  في قيادة الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري فإن الفريق الأحمر  أخفق في حصد لقب الدوري الممتاز وودع منافسات كأس مصر وكأس الرابطة المحترفة وفشل في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وتبقى بطولة السوبر المصري الإنجاز الوحيد في سجل توروب مع الأهلي مقابل خسارة أربعة ألقاب كبرى لتثير التجربة تساؤلات حول مردودها الفني مقارنة بالتكلفة المالية التي تحملها النادي.

الأهلي ييس توروب النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

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