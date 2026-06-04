وكيل توروب لـ النادي الأهلي : رحلة رائعة مليئة بالشغف

وجه فراس علي وكيل ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي رسالة للمارد الأحمر بعد الاتفاق على فك الارتباط بين النادي والمدرب.

وقال فراس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : فخور وممتن للتعاون بصفتي وكيلاً للمدرب ييس توروب مع نادٍ عريق كالنادي الأهلي. رحلة رائعة مليئة بالشغف.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع توروب

اتفق النادي الأهلي على فسخ التعاقد مع ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الموسم الكارثي الذي خرج منه النادي دون تحقيق بطولات.

وتم الاتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على حصوله راتب شهر يونيو مع 3 أشهر شرط جزاء وشرط إضافي كترضية بجانب 10% من قيمة 4 اشهر لصالح وكالة المدرب.

وسيتم تحويل نصف قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بنحو 700 ألف يورو إلى حساب توروب اليوم الخميس على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي في القسط الثاني بعد نحو 3 أشهر.

يأتى ذلك بعد جلسة طويلة جمعت إدارة النادي الأهلي بـ المدرب أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي للإعلان الرسمي عن رحيل المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة.