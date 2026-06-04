قصة الأهلي مع توروب انتهت.. شوبير يكشف تفاصيل رحيل مدرب الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي السابق تفاصيل رحيل توروب المدير الفني للفريق.

وأكد في تصريحات إذاعية، أن الأهلي أنهى اتفاقه على فسخ التعاقد مع توروب مقابل سداد 5 شهور بما يوازي 01.6 مليون دولار.

وتابع قائلا: ''قصة الأهلي مع توروب انتهت تمامًا، جلسة الاتفاق كانت بحضور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وجمال جبر، الاتفاق خلال الجلسة كان حصول المدرب على الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ 3 شهور بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وشهر أخر إضافي، كما تم الاتفاق على حصول الوكالة على 10% من قيمة الأربع شهور، ياسين منصور رفض طلب المدرب إنه ياخد مستحقاته دفعة واحدة واتفقوا على تقسيمها على دفعتين''.