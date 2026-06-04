عرض صيني أمام وزير رياضة لتنفيذ مشروع رياضي متكامل بالغردقة

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمسؤولي شركة دافينج الصينية لبحث التعاون والاستثمار وتوطين الصناعة بالمجال الرياضي بمصر.

وتطرق اللقاء الي الحديث عن استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 ، وايضاً الارض التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة بالغردقة وقدمت الشركة الصينية تصور متكامل لتنفيذ مشروع رياضي متكامل علي تلك الارض .

وخلال اللقاء أوضح وزير الشباب والرياضة ، الي إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدةً من أكثر البيئات الجاذبة للاستثمار في المنطقة ، ومنفتحون علي التعاون مع دولة الصين والتي نمتلك معها الكثير من التعاون في اكثر من مجال نظرا لقوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية .

وأضاف "جوهر"، أن مصر تمتلك الكثير من الأسس الاقتصادية القوية والاستقرار والذي يوفر بيئة آمنة للمستثمرين من مختلف دول العالم ونسعي بكل جهد من خلال هذا التعاون الي توطين الصناعة في المجال الرياضي بمصر.



وأنهى وزير الشباب والرياضة حديثه بأن مصر تستعد لتنظيم بطولة الألعاب الأفريقية 2027 بها العديد من الألعاب مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بلوس انجلوس 2028 ، وهو ما سوف نقوم بدراسته مع الجانب الصيني للتعرف علي كيفية التعاون في هذا الحدث الرياضي الكبير والهام .

من جانبهم قال مسؤولي الشركة الصينية اننا منفتحون للتعامل مع مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة والتعاون في المشروعات علي مستوي المجال الرياضي وفتح مجال كبير للاستثمار من خلال تدريب العديد من الكوادر المصرية وفتح مصنع لنا بمصر بدعم ورعاية الدولة المصرية.

وتعد شركة دافينج واحدة من اكبر الشركات في الصين التي تعمل في المجال الرياضي ، ايضاً تعمل الشركة في انتاج العديد من المجلات المعنية بالرياضة،كما شاركت الشركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين ، كما تتولي الشركة كافة الأعمال الخاصة بالأعمال التكنولوجية والثقافية بالإضافة الي كافة الأعمال الخاصة بالصيانة.