قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيفا تحظر دخول زجاجات المياه للملاعب في كأس العالم
وزير الكهرباء: إقامة محطتين لتخزين الطاقة وإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات
عرض صيني أمام وزير رياضة لتنفيذ مشروع رياضي متكامل بالغردقة
تسريب صادم.. حجم بطارية آيفون 18 برو يختلف حسب بلدك
وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا
33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.. كارثة بيئية تلتهم غزة بسبب عدوان الاحتلال
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض صيني أمام وزير رياضة لتنفيذ مشروع رياضي متكامل بالغردقة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمسؤولي شركة دافينج الصينية لبحث التعاون والاستثمار وتوطين الصناعة بالمجال الرياضي بمصر.

وتطرق اللقاء الي الحديث عن استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027  ، وايضاً الارض التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة بالغردقة وقدمت الشركة الصينية تصور متكامل لتنفيذ مشروع رياضي متكامل علي تلك الارض .

وخلال اللقاء أوضح وزير الشباب والرياضة ، الي إن مصر  تواصل ترسيخ مكانتها كواحدةً من أكثر البيئات الجاذبة للاستثمار  في المنطقة ، ومنفتحون علي التعاون مع دولة الصين والتي نمتلك معها الكثير من التعاون  في اكثر من مجال نظرا لقوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية .

وأضاف "جوهر"، أن مصر تمتلك الكثير من  الأسس  الاقتصادية القوية والاستقرار   والذي يوفر بيئة آمنة للمستثمرين من مختلف دول العالم ونسعي بكل جهد من خلال هذا التعاون الي توطين الصناعة في المجال الرياضي بمصر.
 

وأنهى وزير الشباب والرياضة حديثه بأن مصر تستعد لتنظيم بطولة الألعاب الأفريقية 2027 بها العديد من الألعاب  مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بلوس انجلوس 2028 ، وهو ما سوف نقوم بدراسته مع الجانب الصيني للتعرف علي كيفية التعاون في هذا الحدث الرياضي الكبير والهام .

من جانبهم قال مسؤولي الشركة الصينية اننا منفتحون للتعامل مع مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة والتعاون في المشروعات علي مستوي المجال الرياضي وفتح مجال كبير للاستثمار من خلال تدريب العديد من الكوادر المصرية وفتح مصنع لنا  بمصر بدعم ورعاية الدولة المصرية.

وتعد شركة دافينج واحدة من اكبر الشركات في الصين التي تعمل في المجال الرياضي ،  ايضاً تعمل  الشركة في انتاج العديد من المجلات المعنية بالرياضة،كما  شاركت  الشركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين ، كما تتولي الشركة كافة الأعمال الخاصة بالأعمال التكنولوجية  والثقافية بالإضافة الي كافة الأعمال الخاصة بالصيانة.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل دورة الألعاب الأفريقية 2027 وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

اجتماع الحكومة

مدبولي: توجيهات من الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي

مجمع الفيروز

الرعاية الصحية: إجراء 3 جراحات أورام دقيقة ومتقدمة لأول مرة بمجمع الفيروز الطبي

معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد