مصطفى عزام: وزارة الرياضة تعتمد مخصصات بعثة المونديال.. وفيفا يتحمل جزءا من النفقات

كشف مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الجوانب المالية والإدارية الخاصة ببعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اعتماد المخصصات المالية للبعثة يتم من خلال وزارة الشباب والرياضة وفقًا للوائح المنظمة، وبناءً على مدة إقامة المنتخب في البطولة.

وأوضح عزام في تصريحات لبرنامج “ملعب أون”, أن اتحاد الكرة يقوم بإعداد ملف كامل يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بمشاركة المنتخب، من مصروفات وإقامة وتنقلات، قبل تقديمه إلى وزارة الرياضة لاعتماده بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحمل تكاليف عدد محدد من أفراد البعثة، في حين تضم بعثة المنتخب عناصر إضافية من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية إلى جانب اللاعبين، وهو ما يتطلب وجود أفراد متخصصين لتلبية احتياجات الفريق خلال فترة المنافسات.

وأكد الأمين العام أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يسافروا ضمن البعثة الرسمية على نفقة الاتحاد، باستثناء رئيس البعثة المكلف بمهامه الإدارية، بينما تكفل باقي الأعضاء بمصاريف سفرهم وإقامتهم بشكل شخصي.

وأضاف أن الاتحاد لم يتقدم بأي طلبات لتحميل وزارة الرياضة نفقات أشخاص خارج التشكيل الرسمي للبعثة، مشددًا على الالتزام الكامل باللوائح المالية المعمول بها.

كما أوضح أن "فيفا" يراجع بشكل دوري المستندات المالية الخاصة بالاتحادات المشاركة، خاصة ما يتعلق بالالتزامات الضريبية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة يضمن عدم تعرض المنتخبات لأي خصومات من مستحقاتها المالية.

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج إعداد منتخب مصر للمونديال تم تمويله من المنح والدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، موجّهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة على مساهمتها في توفير وسائل النقل ودعم ترتيبات المعسكرات والمباريات الودية التي سبقت البطولة.