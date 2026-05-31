قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى آخر يوم توزيع الأضحية بعد انقضاء العيد والتشريق؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة
انتهاك سافر.. أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
خالد الدرندلي: حققنا عوائد مالية مميزة من وديات المنتخب.. ولا توجد أعداد زائدة في البعثة
ثروة الوليد بن طلال تقفز 949 مليون دولار في يوم واحد
مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية
جعلنا نبدو كالحمقى.. مكنزي يهاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لهذا السبب
أحمد جلال: مصر فوق الجميع.. وصورة لاعبي الأهلي والزمالك ترد على المتعصبين
مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
أسامة كمال من داخل ماسبيرو: آن الأوان لاستعادة ريادة الإعلام المصري في الوطن العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عزام: وزارة الرياضة تعتمد مخصصات بعثة المونديال.. وفيفا يتحمل جزءا من النفقات

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

كشف مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الجوانب المالية والإدارية الخاصة ببعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اعتماد المخصصات المالية للبعثة يتم من خلال وزارة الشباب والرياضة وفقًا للوائح المنظمة، وبناءً على مدة إقامة المنتخب في البطولة.

وأوضح عزام في تصريحات لبرنامج “ملعب أون”, أن اتحاد الكرة يقوم بإعداد ملف كامل يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بمشاركة المنتخب، من مصروفات وإقامة وتنقلات، قبل تقديمه إلى وزارة الرياضة لاعتماده بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحمل تكاليف عدد محدد من أفراد البعثة، في حين تضم بعثة المنتخب عناصر إضافية من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية إلى جانب اللاعبين، وهو ما يتطلب وجود أفراد متخصصين لتلبية احتياجات الفريق خلال فترة المنافسات.

وأكد الأمين العام أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يسافروا ضمن البعثة الرسمية على نفقة الاتحاد، باستثناء رئيس البعثة المكلف بمهامه الإدارية، بينما تكفل باقي الأعضاء بمصاريف سفرهم وإقامتهم بشكل شخصي.

وأضاف أن الاتحاد لم يتقدم بأي طلبات لتحميل وزارة الرياضة نفقات أشخاص خارج التشكيل الرسمي للبعثة، مشددًا على الالتزام الكامل باللوائح المالية المعمول بها.

كما أوضح أن "فيفا" يراجع بشكل دوري المستندات المالية الخاصة بالاتحادات المشاركة، خاصة ما يتعلق بالالتزامات الضريبية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة يضمن عدم تعرض المنتخبات لأي خصومات من مستحقاتها المالية.

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج إعداد منتخب مصر للمونديال تم تمويله من المنح والدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، موجّهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة على مساهمتها في توفير وسائل النقل ودعم ترتيبات المعسكرات والمباريات الودية التي سبقت البطولة.

مصطفى عزام اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر بعثة منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وحدات سكنية

1200 جنيه لمتر الأرض.. تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان 2026

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

ترشيحاتنا

هوندا

هوندا تستدعي 100 ألف سيارة بسبب مخاطر تتعلق بالوسائد الهوائية

سمارت #3

مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026

شاومي SU7 ألترا الجديدة

السيارة شاومي SU7 ألترا تظهر لأول مرة

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد