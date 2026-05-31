أمل سلامة: العلمين الجديدة واجهة مصر الحديثة ورسالة لقدرة الدولة على صناعة المستقبل

أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل إحدى العلامات الفارقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتجسد بوضوح رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية حديثة تعتمد على التخطيط العلمي والتنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية، إن ما تحقق على أرض العلمين الجديدة خلال سنوات قليلة يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، حيث تحولت المدينة إلى نموذج متكامل لمدن الجيل الرابع، يجمع بين الحداثة والتكنولوجيا والاستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للسكان والاستثمارات على حد سواء.

وأضافت أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا واعدًا على ساحل البحر المتوسط، بما تضمه من مشروعات كبرى وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات متكاملة، الأمر الذي يعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا ويضعها في مصاف المدن العالمية الحديثة.

وأوضحت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن النجاحات المتتالية التي تحققها المدينة تعكس ثقة الدولة في قدرتها على إعادة تشكيل الخريطة التنموية المصرية، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتحقق أعلى معدلات الاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا حيًا لما يمكن أن تصنعه الإرادة السياسية حين تقترن بالتخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة، مؤكدة أن المدينة نجحت في جذب اهتمام المستثمرين والشركات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والتنمية في المنطقة.

واختتمت أمل سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن العلمين الجديدة تمثل رسالة ثقة للعالم في قدرات الدولة المصرية، وتجسد ملامح الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والبناء والابتكار، مشددة على أن ما تحقق في المدينة يعد إنجازًا وطنيًا يبعث على الفخر ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.