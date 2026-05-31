الأقمار الصناعية ترصد تكاثر السحب على الحدود الغربية.. وفرص لسقوط الأمطار

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات جديدة في حالة الطقس، حيث تشير البيانات إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى السحب العالية، فوق المناطق الحدودية الغربية للبلاد.

وأوضحت تقارير الأرصاد أن هذه السحب تمتد تدريجياً نحو عمق الصحراء الغربية، مما يهيئ الفرصة لتشكل خلايا رعدية خفيفة أو فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق خلال الساعات المقبلة.

توخي الحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية

ودعت الجهات المعنية المسافرين وسائقي المركبات على الطرق الصحراوية والمنافذ الغربية إلى توخي الحذر، ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الدورية تزامناً مع هذه التغيرات الميدانية في حركة السحب.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 1 يونيو 2026 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​الظواهر الجوية المتوقعة غدا

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا



​القاهرة:

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 22 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 29 درجة.

​الصغرى: 20 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 27 درجة.

​الصغرى: 19 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​قنا:

​العظمى: 40 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 40 درجة.

​الصغرى: 25 درجة.