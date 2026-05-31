الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا وارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة تدريجيًا، مع زيادة فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع أكبر في درجات الحرارة.

وأضافت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى نحو 40 و41 درجة، خاصة في الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق، قد يساهم في تلطيف الأجواء أحيانًا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما حذرت الأرصاد، من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وتختفي سريعًا بعد سطوع الشمس.

وأكدت ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، مع ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، والإكثار من شرب المياه، والبقاء في أماكن جيدة التهوية.

واختتمت بالتأكيد على أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بنهاية الأسبوع مع توقعات بموجة حارة على بعض المناطق.