الطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 31 مايو 2026 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود ​طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية،ومعتدل ليلاً.

ظواهر جوية متوقعة

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



وهناك ​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتراوح سرعة نشاط الرياح من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما قد تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 31 مايو 2026

​القاهرة:

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 21 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 28 درجة.

​الصغرى: 19 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 27 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​قنا:

​العظمى: 39 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 40 درجة.

​الصغرى: 25 درجة.