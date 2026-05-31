عاصفة عنيفة تضرب غرب أستراليا وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

الإشراف العام
أخبار العالم

تُرك عشرات الآف من السكان دون كهرباء في مدينة بيرث الأسترالية، بعد أن اجتاحت عاصفة شديدة الساحل الغربي، وحذرت السلطات صباح اليوم الأحد من أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وكان من المتوقع أن تتسبب الظاهرة الجوية القوية في هبات رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترًا في الساعة في بيرث والمجتمعات الواقعة على طول ساحل ولاية أستراليا الغربية.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور الدمار الواسع، من بينها صورة أظهرت ما بدا وكأنه مستودع ألقي داخل حوض سباحة في مدينة ماندورا الواقعة جنوب غرب الولاية.

وشهدت أجزاء من بيرث والمناطق المحيطة بها انقطاعات واسعة للكهرباء، حيث تأثر نحو 10,000 مشترك على مستوى الولاية، وفقًا لشركة ويسترن باور.

وكان من المتوقع إعادة التيار الكهربائي لمعظم المتضررين بحلول منتصف بعد الظهر.

وسُجلت هبات رياح بلغت سرعتها 107 كيلومترات في الساعة عند رصيف بوسلتون صباحًا، بينما بلغت سرعة الهبات 102 كيلومتر في الساعة في جزيرة روتنست.

وأشار تحذير من الطقس القاسي أصدره مكتب الأرصاد الجوية الساعة 11 صباحًا بتوقيت أستراليا الغربية إلى احتمال تعرض جنوب غرب الولاية، بما في ذلك بيرث، لهبات رياح مدمرة تتجاوز سرعتها 125 كيلومترًا في الساعة خلال فترة بعد الظهر والمساء من يوم الأحد.

وطُلب من السكان إغلاق الستائر والبقاء داخل المنازل بعيدًا عن النوافذ مع اقتراب نظام الضغط الجوي المنخفض من الولاية صباحًا.

وقال المسؤول في مكتب الأرصاد الجوية لوك هنتنغتون لوكالة الأنباء الأسترالية: “ينبغي على الناس بالتأكيد تثبيت الأغراض غير المثبتة مثل الأثاث الخارجي وألعاب الترامبولين..عندما تهب هذه الرياح القوية، تأكدوا من البقاء داخل المنازل والابتعاد عن الطرق”.

وكان سكان جنوب غرب أستراليا الغربية قد تلقوا تحذيرات بالاستعداد لهبات رياح مدمرة اعتبارًا من مساء السبت، إلى جانب احتمالات حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول مفاجئة وأمواج بحرية خطرة و تشكل أعاصير.

وقال هنتنغتون: “هذا الوضع لا يحدث كل عام بالتأكيد، وستكون الرياح هي الخطر الأكبر”.

وفي وقت سابق، انتهت عملية بحث واسعة للشرطة بالعثور على طفل يبلغ من العمر 11 عامًا ويعاني من التوحد سالمًا، بعدما فُقد خلال الليل في الضواحي الغربية لمدينة بيرث وسط الأحوال الجوية العنيفة.

وتراجع خطر هطول الأمطار الغزيرة بعد اجتياح أمطار واسعة أجزاء من الولاية، حيث سجلت منطقة لودلو، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب بيرث، أكثر من 43 مليمترًا من الأمطار خلال ساعتين مساء السبت.

ومن المتوقع استمرار ظروف البحر الخطرة مع تسجيل مستويات مد مرتفعة بشكل غير معتاد.

وتشمل المناطق المتأثرة ألباني وبنبري وإسبيرانس وكاتانينغ وماندورا ومانجيموب ومارغريت ريفر وبيرث.

ومن المتوقع أن يتحرك نظام الضغط المنخفض شرقًا، مع انتقال خطر الرياح المدمرة نحو جنوب شرق ولاية أستراليا الغربية غدا الاثنين.

