الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم

ياسمين بدوي

أعلنت إدارة غرب القاهرة التعليمية ، نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم بمحافظة القاهرة ، وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :

  •  احرص على النوم مبكرًا والحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل يوم الامتحان.
  •  تناول وجبة إفطار خفيفة ومغذية صباح يوم الامتحان.
  •  راجع النقاط الأساسية والقوانين والتعريفات المهمة دون إرهاق نفسك بالمذاكرة المكثفة قبل الامتحان مباشرة.
  •  تأكد من اصطحاب جميع الأدوات اللازمة للامتحان قبل الخروج من المنزل.
  •  احضر إلى اللجنة مبكرًا لتجنب التوتر والارتباك.
  •  اقرأ أسئلة الامتحان جيدًا قبل البدء في الإجابة، وحدد الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها بسهولة أولًا.
  •  نظم وقتك داخل اللجنة وخصص وقتًا مناسبًا لكل سؤال.
  •  اكتب بخط واضح ومنظم، وراجع إجاباتك قبل تسليم ورقة الإجابة.
  •  ابتعد عن أي محاولات للغش أو مخالفة التعليمات، فالأمانة والاجتهاد طريق النجاح الحقيقي.
  •  تحلَّ بالثقة والهدوء، وتذكر أن الاجتهاد الذي بذلته طوال العام هو أفضل سند لك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء

الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية

الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء

الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.
