10 نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم

أعلنت إدارة غرب القاهرة التعليمية ، نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم بمحافظة القاهرة ، وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :

احرص على النوم مبكرًا والحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل يوم الامتحان.

تناول وجبة إفطار خفيفة ومغذية صباح يوم الامتحان.

راجع النقاط الأساسية والقوانين والتعريفات المهمة دون إرهاق نفسك بالمذاكرة المكثفة قبل الامتحان مباشرة.

تأكد من اصطحاب جميع الأدوات اللازمة للامتحان قبل الخروج من المنزل.

احضر إلى اللجنة مبكرًا لتجنب التوتر والارتباك.

اقرأ أسئلة الامتحان جيدًا قبل البدء في الإجابة، وحدد الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها بسهولة أولًا.

نظم وقتك داخل اللجنة وخصص وقتًا مناسبًا لكل سؤال.

اكتب بخط واضح ومنظم، وراجع إجاباتك قبل تسليم ورقة الإجابة.

ابتعد عن أي محاولات للغش أو مخالفة التعليمات، فالأمانة والاجتهاد طريق النجاح الحقيقي.

تحلَّ بالثقة والهدوء، وتذكر أن الاجتهاد الذي بذلته طوال العام هو أفضل سند لك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء

الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية

الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء

الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :