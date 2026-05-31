10 نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم

أعلنت إدارة غرب القاهرة التعليمية ، نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم بمحافظة القاهرة ، وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :
- احرص على النوم مبكرًا والحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل يوم الامتحان.
- تناول وجبة إفطار خفيفة ومغذية صباح يوم الامتحان.
- راجع النقاط الأساسية والقوانين والتعريفات المهمة دون إرهاق نفسك بالمذاكرة المكثفة قبل الامتحان مباشرة.
- تأكد من اصطحاب جميع الأدوات اللازمة للامتحان قبل الخروج من المنزل.
- احضر إلى اللجنة مبكرًا لتجنب التوتر والارتباك.
- اقرأ أسئلة الامتحان جيدًا قبل البدء في الإجابة، وحدد الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها بسهولة أولًا.
- نظم وقتك داخل اللجنة وخصص وقتًا مناسبًا لكل سؤال.
- اكتب بخط واضح ومنظم، وراجع إجاباتك قبل تسليم ورقة الإجابة.
- ابتعد عن أي محاولات للغش أو مخالفة التعليمات، فالأمانة والاجتهاد طريق النجاح الحقيقي.
- تحلَّ بالثقة والهدوء، وتذكر أن الاجتهاد الذي بذلته طوال العام هو أفضل سند لك.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية
السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء
الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية
الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء
الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.