جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ودرجات المواد |تفاصيل

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 لإنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يوم الخميس القادم 4 يونيو 2026 في معظم المحافظات و يوم السبت 6 يونيو في بعض محافظات ، حسب الجدول المعلن في كل محافظة في مصر .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في كل محافظة ، لبدء تنبيه الطلاب بموعد امتحان كل مادة.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ، إلى جانب تفاصيل درجات المواد .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد الأساسية 

- اللغة العربية والخط العربي : 80 درجة

- اللغة الإنجليزية : 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

- الرياضيات : 60 درجة

- العلوم : 40 درجة

- المجموع الكلي : 280 درجة


امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع 

- التربية الدينية: 40 درجة

- التربية الفنية : 20 درجة

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : 20 درجة

ويتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة الأصلية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.
May be an image of ‎text that says '‎Mpikut محافطة الجيزة مديرية التربية اللعليم ادارة شنون الطلبة الامتحالات جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة النعليم الأساسي (عام-لغات) عام لغات المدة رالفصل الدراسي الثانى ۲۲۲۲/۲۰۵ الز زمن إلى اعتان ونصف مخمش) دقيفة (الإملاء من المادة ساعثان التاريخ اليوموالتاريخ اللغة العربية والخط ساعة ونصف الخميس ۲/۲/٦ ۱۱:۲۰ ساعتان الجبر والأحصاء التربية الدينية السيت ۰۲/۲/٦ ساعتان الهندسه ۱۱:۰۰ ساعتان الأجد ٢٢/٢/۷ 1：0· العلوم ساعتان ساعة :・・ التربية القنية اللغه الاجنبيه ٢/٢/٨ い1：で・ ساعتان الكمسيوتر وتكنواوجيا المعومات الثلاثاء ٢٢/٢/۹ ساعة الدراسات الاجتماعية ۱۱:۳۰ التربية الرياضية(خاص ب(ا بالسعيدية الاربعاء ٢٠/١/٠‎'‎
May be an image of ‎blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎والتطيم مليرية دمچ للمتخلفين الدرام الاعدادي الفصل الدتأسي الثانى لعام_الدراسي المادة وقت الإجلبة الإجابة اليوم من والخط والإملاء ساعتان ونصف التاريخ السبت الهندسة الرفم الفنية ساعان ۲۲/٢/۷ اللغة الانجليزية الاششين ۲۰۲/۱/۸ ساعن الكمببوتر وتكنولوجيا واحدة العلوم الثلاثاء ۲۲/۱/۱۹ مساعتان الدرنية ساعة الجبر والإحصاء الأربعاء ۲٠/٢/۱۰ ساعتان لغات الخمي الثلاثاء الموافق ۲٢/۲/ الاحتفاط بأوراقی إجابات الرسمية، الرسمية المتميزة هالی الساعة الساعة الساعة صباحا ومثره بمدرسا الخطاب الاعدادية ملاحظات امتحاقت المستوى لمدة ساعة ونصف لجنة النظلم الخاص الكومبيوتر وتكنولوجی الامتحان تحریری فقط الخاص بمادة التربية الرياضية تقبيم المادة تحت اشرف ومسلولية واللفة وتسلم الدرجت باتمدر القرار الوزارى رقم لسنة للمادة تمنياتنا‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎محافظة القلبوبية مديرية التربية والتعليم ادارةشنون الطلبة الامتحانات جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسی العام والرياضى والرسمى لغات (أخرالعام) ٢٥ وقت الإجابة المادة الإجابة إلى 3 شر اليوم والتاريخ ساعة ونصف g التربية الدينية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اللغة العرببة والخط والإملاء التربية الرياضية (للمدرسة الرياضية ساعة ساعتان ونصف الخميس ٢/٢/١٤٤م ساعة الهندسة السبت ساعتان ٢/٢/١٦٦م اللفة الاتجليزية التربية الفنية الأحد ساعتان ٩ ٢٢/٠/٢٧م ساعتان الجبر والإحصاء ۴۰ ۳۰ الاشين ٢٠٢/٠/٨م ساعتان ١١ العلوم ساعتان ١١ الثلاثاء ٢٢/٠/٩ الأريعاء الدراسات الاجتماعية ساعتان ١١ ٢٠/٠/٠٠٠٠م الخميس ١٠/٢/١٠م دقيقة من زمن إجابة اللفة العربية للإملاء. -يخصص المسح الضولى CamScanner- CS‎'‎‎
May be an image of ‎text that says '‎محافظة كفر الشيخ مديرية والتعليم إدارة 7شئون الطلبة والامتحانات إدارة التعلیم الإعدادي مرحلة التعليم الأساسي الخاص- المناقل) جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الصف الثالث الإعدادي الرسمي العام الرسمي لفات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ۱۱۲۲/۲۲۵۵ الزمن التوقيت إلى من ساعة ونصف المادة ۱۰۳۰ ใ๑. ساعتان 0٠٠٠ اليوم ۱۱۰۰ ماعتان ونصف ١١۳۰ כף ساعة لتربية الدينية التربية الفنية ۲۲ اللفر العربية والخط والإملاء نولوجیا المعلومات الخميس ۲/٢۴۴ ۱۰۰۰ ۱۱:۰۰ ساعتان السبت ۱١٠٠٠ ۰۰۰ ٢٢/٢/٦٦ اللفة ساعتان 11 ٢٢٢/٧٧٧ الرياضيات (الجبن) ساعتان ۱۱:۰۰ ף الاثنين ٢/٢/۹۸ ساعتان الرياضيات( الهندسة) 11... الثلاثاء ٢/٢/٩ العلوم ساعتان 11... الإربعاء ٢٠/١/٠٠ الا جتماضية الخميس ١٠/٢/٠٠١‎'‎
داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

بالحجاب .. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بظهور لافت

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

