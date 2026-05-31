جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ودرجات المواد |تفاصيل

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 لإنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يوم الخميس القادم 4 يونيو 2026 في معظم المحافظات و يوم السبت 6 يونيو في بعض محافظات ، حسب الجدول المعلن في كل محافظة في مصر .
وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في كل محافظة ، لبدء تنبيه الطلاب بموعد امتحان كل مادة.
وفي هذا التقرير تم نشر صور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ، إلى جانب تفاصيل درجات المواد .
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد الأساسية
- اللغة العربية والخط العربي : 80 درجة
- اللغة الإنجليزية : 60 درجة
- الدراسات الاجتماعية : 40 درجة
- الرياضيات : 60 درجة
- العلوم : 40 درجة
- المجموع الكلي : 280 درجة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع
- التربية الدينية: 40 درجة
- التربية الفنية : 20 درجة
- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : 20 درجة
ويتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة الأصلية
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.