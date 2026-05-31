جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ودرجات المواد |تفاصيل

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 لإنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يوم الخميس القادم 4 يونيو 2026 في معظم المحافظات و يوم السبت 6 يونيو في بعض محافظات ، حسب الجدول المعلن في كل محافظة في مصر .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في كل محافظة ، لبدء تنبيه الطلاب بموعد امتحان كل مادة.

وفي هذا التقرير ينشر صور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ، إلى جانب تفاصيل درجات المواد .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد الأساسية

- اللغة العربية والخط العربي : 80 درجة

- اللغة الإنجليزية : 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

- الرياضيات : 60 درجة

- العلوم : 40 درجة

- المجموع الكلي : 280 درجة



امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

- التربية الدينية: 40 درجة

- التربية الفنية : 20 درجة

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : 20 درجة

ويتم احتساب درجة الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الاصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة الأصلية

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :