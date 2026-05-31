إعلامي شهير : حكيمي سطر تاريخًا مشرفًا للمغرب في أوروبا

وجه الإعلامي خالد بيومي رسالة الي اشرف حكيمي نجم منتخب المغربي بعد فوز باريس سان جيرمان بلق دوري أبطال اوربا للعالم الثاني علي التوالي.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" تهانينا للنجم المغربي أشرف حكيمي على هذا الإنجاز الرائع، حيث حقق ثالث لقب لدوري أبطال أوروبا .



تابع :" ‏الأول مع ريال مدريد، و الثنائية مع باريس سان جيرمان. أشرف سطر تاريخًا مشرفًا له وللمملكة المغربية في عالم كرة القدم، مما يؤكد على النهضة والتطور الذي تشهده المغرب في السنوات الأخيرة.

‏ثنائية باريس سان جيرمان المتتالية مستحقة للإدارة وللمدير الفني الإسباني القدير لويس إنريكي.



توج باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت.