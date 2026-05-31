غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال

حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وذلك غدا الاثنين 1 يونيو.

تفاصيل قبول استئناف البلوجر أم مكة

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.

وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، أجلت نظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف، لجلسة اليوم لحضور المتهمة بشخصها.

وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.