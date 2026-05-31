روسيا تعلن إسقاط 216 مسيّرة أوكرانية في ليلة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 216 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة في الأراضي الروسية وبحر آزوف خلال الليلة الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 216 مسيرة أوكرانية".



وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة أسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وساراتوف وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف.

و بحسب القناة الروسية، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعة ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.





وردا على ذلك، تشن القوات الروسية ضرباتها على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.