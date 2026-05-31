ترامب يتباهى بنتائج فحوصاته الطبية: علامتي الكاملة تؤكد قدراتي الذهنية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتائج الفحص الطبي الذي خضع له مؤخرًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري جاءت "ممتازة للغاية"، مشيرًا إلى أن التقرير الصحي الذي نشر حديثًا يعكس وضعًا صحيًا جيدًا.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، سلط ترامب الضوء على أدائه في اختبار إدراكي أجراه ضمن الفحوصات الطبية، موضحًا أنه حصل على العلامة الكاملة (30 من 30)، معتبرًا أن هذه النتيجة تعكس مستوىً مرتفعًا من الكفاءة الذهنية.

وأضاف ترامب أن هذا الاختبار ليس الأول من نوعه بالنسبة له، بل الرابع، مؤكدًا أنه حقق الدرجة الكاملة في جميع المحاولات السابقة أيضًا. ولفت إلى أن تكرار الحصول على نتائج مثالية في هذا النوع من الاختبارات يُعد أمرًا نادرًا، مشددًا على أن سجله في الاختبارات الإدراكية يعكس قدراته العقلية بشكل واضح.

كما وجه الرئيس الأمريكي تعليقًا إلى خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي، متسائلًا عما إذا كانت هذه النتائج قد تشكل مفاجأة لهم، في إشارة إلى الجدل المتكرر حول الحالة الذهنية لكبار المسؤولين الأمريكيين.