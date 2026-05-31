تصعيد إسرائيلي يستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً لافتاً عقب توجيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى السكان في المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة الإخلاء.

وتزامن الإنذار مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني ، ولا سيما في حي العرب ؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأفادت الأنباء، بأن فرق الإنقاذ والدفاع المدني باشرت عمليات البحث ورفع الأنقاض في المواقع المستهدفة حيث تمكنت من انتشال عدد من الجثامين فيما لايزال عدد من الأشخاص مفقودين تحت الركام.

كما تسببت الغارات بأضرار واسعة في المنازل السكنية والبنية التحتية، وسط استمرار الجهود لإحصاء الخسائر البشرية بشكل دقيق.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة .. استهدفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من العمال في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة برج الشمالي من دون تسجيل إصابات فيما تعرضت بلدات برعشيت والغندورية والسلطانية في قضاء بنت جبيل إضافة إلى منطقة بيوت السياد في قضاء صور، لقصف مدفعي إسرائيلي؛ ما زاد من حدة التوتر والمخاوف من اتساع رقعة التصعيد في الجنوب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الجنوب ، حيث يواجه المدنيون مخاطر متزايدة نتيجة استمرار العمليات العسكرية الأمر الذي يضع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر أمام اختبار صعب خلال المرحلة المقبلة.